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தவெகவுடன் கூட்டணி இல்லையா? வார்த்தை விளையாட்டு வேண்டாம்: திருமாவளவனுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி

'இந்தியா' கூட்டணி என்பது டெல்லி விளையாட்டு. தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது தவெக ஆட்சி என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

இரட்டை மலை சீனிவாசன் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் மாணிக்கம் தாகூர்
இரட்டை மலை சீனிவாசன் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 4:49 PM IST

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சென்னை: தவெகவுடன் இன்னும் கூட்டணி அமையவில்லை என திருமாவளவன் கூறியிருந்த நிலையில், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் அவருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

இரட்டைமலை சீனிவாசனின் 167வது பிறந்தநாளை ஒட்டி, சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சியினர் இன்று மரியாதை செலுத்தினர்.

தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தவெகவுடன் இன்னும் கூட்டணி அமையவில்லை என திருமாவளவன் பேசியது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், "ஆட்சிக்கு ஆதரவு தந்துவிட்டாலே நீங்களும் அதில் ஒரு அங்கம் ஆகிவிட்டீர்கள் என்றே அர்த்தம். இது அரசியல் களம். சேனல்களில் வரும் வார்த்தை விளையாட்டு போட்டி அல்ல.

யாரெல்லாம் தவெக அரசு அமைய ஆதரவு அளித்தார்களோ, அவர்கள் ஆதரவு நிலை. யாரெல்லாம் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றார்களோ அவர்கள் தோழமை நிலை. இதற்கு அடுத்துதான் கூட்டணி அமைத்து பெயர் சூட்டுவதற்கான நிலை" என மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.

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"வேலையில்லா பட்டதாரிகள்"

தொடர்ந்து, அரசு பள்ளியில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆய்வு செய்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அவரே விளக்கம் அளித்து விட்டார். அதை பற்றி மேலும் பேச என்ன இருக்கிறது?

எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் அனைவருக்கும் திடீரென வேலை போய்விட்டது. எனவே, அந்த வேலையில்லா பட்டதாரிகள் குறை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வேலையில்லா பட்டதாரிகளின் புலம்பலையும், கதறலையும் கேட்க முடிகிறது" என மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதன்முறையாக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கொடுத்து தோழமை நிலையை உருவாக்கியுள்ளார். பரஸ்பர நம்பிக்கையுடனும், சகோதரத்துவடனும் இந்த அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது.

'இந்தியா' கூட்டணி என்பது டெல்லியில் விளையாடும் விளையாட்டு. தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது தவெக ஆட்சி. இதில் இதில் எந்த குழப்பமும் வேண்டாம்" என அவர் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, இந்த மாதம் இறுதிக்குள் ராகுல் காந்தி தமிழகத்திற்கு வருகை தருவார் என்றும், காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் 10 நாட்கள் நடைபெறும் பயிற்சி முகாமில் அவர் கலந்து கொள்வார் எனவும் மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.

TAGGED:

தவெக கூட்டணி
திருமாவளவன்
THIRUMAVALAVAN
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