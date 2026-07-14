அதிமுகவை அழிவுப்பாதைக்கு தள்ளியவர் டிடிவி தினகரன்: மாணிக்கம் தாகூர் கடும் தாக்கு
"முதலில் அதிமுகவை அக்கட்சியினர் ஒருங்கிணைக்கட்டும். பிறகு திமுகவுடன் அக்கட்சி ஒருங்கிணைவது குறித்து பார்க்கலாம்" என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
Published : July 14, 2026 at 5:27 PM IST
மதுரை: அதிமுகவை அழிவுப்பாதைக்கு தள்ளியவர் டிடிவி தினகரன்தான் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர், முதன்முறையாக மதுரை வருகை தந்த மாணிக்கம் தாகூருக்கு அக்கட்சியினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதன் பின்னர், மாணிக்கம் தாகூர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "என்னை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக தேர்வு செய்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்தி ஆகியோருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை பொறுத்தவரை, காங்கிரஸின் முக்கிய காலக்கட்டத்தில் இந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பல தசாப்தங்களுக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்குப் பெற்றுள்ளது. இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் தமிழக அமைச்சரவையில் இருக்கிறார்கள். இது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையான தருணம்.
இத்துடன், தமிழக காங்கிரஸின் பயணம் ஓய்ந்துவிடாது. அடுத்து வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது. இந்த தேர்தலில் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்க வேண்டும் எனும் ஒரே நோக்கத்தோடு நாங்கள் செயல்படுவோம்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு தமிழருக்குமான அரசியலை முன்னெடுத்து வருகிறார்" என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத்திய அரசு அனுமதி இல்லாமல் கர்நாடகாவால் மேகதாது அணையை கட்ட முடியாது. பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் காரர்கள் ராமர் கோவில் உண்டியலிலேயே கை வைத்து விட்டனர். ஆனால், இந்த விவகாரம் குறித்து இதுவரை பிரதமர் மோடி வாய் திறக்கவில்லை. இந்த விவகாரம் பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் நாங்கள் நிச்சயம் பேசுவோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து, திமுகவும், அதிமுகவும் கூட்டணி வைப்பது தொடர்பாக டிடிவி தினகரன் கூறிய கருத்து பற்றி நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த மாணிக்கம் தாகூர், "டிடிவி தினகரனை பொறுத்தவரை, அதிமுகவை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இதே அக்கறையை அவர் அதிமுகவை ஒருங்கிணைப்பதில் காட்டியிருக்கலாம். அவ்வாறு செய்திருந்தால் எம்ஜிஆர் தொடங்கி ஜெயலலிதா காப்பாற்றிய கட்சி, இந்த சூழலுக்கு வந்திருக்காது. அவர் செய்த வேலையால்தான் அதிமுகவுக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிமுகவை அழிவின் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றதே டிடிவி தினகரன்தான். முதலில் அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்கும் வேலையை அக்கட்சியினர் பார்க்கட்டும். பிறகு திமுகவுடன் ஒருங்கிணைவது குறித்து பார்க்கலாம்" என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.