ஊரறியா எட்டப்பர்களை விரைவில் அடையாளம் காட்டுவோம்: மாணிக்கம் தாகூர் தாக்கு
மோடி என்ன சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே கேட்போம் என அதிமுகவும், பாமகவும் கூறிவிட்டார்கள். இதனால் அவர்கள் நவீன எட்டப்பர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் என மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.
Published : August 9, 2026 at 5:44 PM IST
சென்னை: "தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் ஊரறியா எட்டப்பர்களை விரைவில் அடையாளம் காட்டுவோம்" என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. கூறினார்.
நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் சார்பில் இன்று (ஆக.9) விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. பேரணியை மாணிக்கம் தாகூர் தொடங்கி வைக்தார்.
தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "தொகுதி மறுவரையறை பற்றி தெரியாதவர்கள் எல்லாம் எம்பிக்கள் கூட்டம் நடத்துகிறார்கள் என ஆணவத்திலும், அகங்காரத்திலும் சிலர் (திமுக) பேசியுள்ளனர். தமிழகத்தின் நலன் கருதி முதலமைச்சர் ஏற்பாடு செய்த கூட்டத்திற்கு வராததுடன், அதனை கொச்சைப்படுத்தி பேசும் இத்தகைய போக்கு மிக மோசமானது.
காங்கிரஸ் கட்சி அழுத்தம் கொடுத்ததால்தான் அனைத்து கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் கூட்டுவதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி பேசியுள்ளார். நாங்களும் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை. யாருடைய அழுத்தத்திற்கும் தலை குனிபவர் முதலமைச்சர் விஜய்யும் இல்லை.
தமிழகத்திற்கு தேவையான, நியாயமான விஷயத்திற்கு அனைவரும் சேர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும். இதில் அரசியல் செய்யக்கூடாது. இதுவரை தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதமர் மோடி நியாயமான எதையும் செய்ததில்லை. இப்போது மத்திய அரசு கொண்டு வரும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவும் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பைதான் ஏற்படுத்தும்.
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எனவே, தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள அந்த மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நிலைப்பாடு. தமிழகத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய நியாயமான உரிமைகளும், அதிகாரமும் பறிபோய்விடும் என்பது தெரிந்தும் அதை ஆதரித்தால் அவர்கள் எட்டப்பர்கள்தான்.
மோடி என்ன சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே கேட்போம் என அதிமுகவும், பாமகவும் அறிவித்து விட்டார்கள். இதனால் அவர்கள் நவீன எட்டப்பர்கள். இவர்கள் ஊரறிந்த எட்டப்பர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். ஆனால், ஊரறியாத எட்டப்பர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள். அவர்களை விரைவில் அடையாளம் காட்டுகிறோம்" என மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. கூறினார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், பாஜகவுடன் நட்பு பாராட்டுகிறார்களா என நிருபர்கள் கேட்டதற்கு அரசியலில் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை என்று திமுக முன்னாள் எம்.பி. கனிமொழி சோமு கூறி இருக்கிறார். அப்படியென்றால் திமுகவின் புதிய நண்பர்கள் யார் என்பதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்" என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.