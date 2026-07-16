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வந்தே மாதரம் பாடலை பிரிவினை அரசியலுக்கு பாஜக பயன்படுத்துகிறது - மாணிக்கம் தாகூர் குற்றச்சாட்டு

வந்தே மாதரம் பாடல் விவகாரம் குறித்து முழுமையான விவாதம் அவசியம், பாதி தகவல்களை மட்டும் கூறி தமிழ்நாடு வந்தே மாதரத்தை அவமதித்ததாக பாஜக பிரசாரம் செய்வது தவறானது என மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

மாணிக்கம் தாகூர்
மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:56 AM IST

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வேலூர்: நாட்டை ஒன்றுபடுத்திய வந்தே மாதரம் பாடலை பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் பிரிவினை அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகின்றன என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

குடியாத்தத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டம் பல ஆண்டுகள் நீடித்தது. குறிப்பாக, மகாத்மா காந்தியின் அகிம்சை வழிப் போராட்டம், நாடு முழுவதும் மக்களை ஒன்றிணைத்து, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக சுதந்திரத்தை பெற்றுத் தந்தது. அப்போது பயன்படுத்தப்பட்ட முழக்கங்களும், பாடல்களும் இந்திய தேசிய உணர்வை வலுப்படுத்தியது.

வந்தே மாதரம் பாடல் மற்றும் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் தேசிய கீதம் வங்க மொழியில் இருந்தது. அவற்றின் முழு அர்த்தம் தெரியாத நிலையிலும், மக்கள் அவற்றை தேசப்பற்றின் அடையாளமாக மதித்தனர். ஆனால், சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்கேற்காத பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ், அந்த பாடல்களையும், முழக்கங்களையும் மக்களை ஒன்றிணைப்பதற்குப் பதிலாக, பிரிப்பதற்கான அரசியலுக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வந்தே மாதரம் பாடல் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளது, அது நாட்டை ஒன்றுபடுத்திய பாடல் என்ற மரியாதை எங்களுக்கு உள்ளது. ஆனால், மதங்களுக்கு இடையே வெறுப்பையும், பிளவையும் உருவாக்கும் நோக்கில் அந்த பாடலை பயன்படுத்துவது ஆர்எஸ்எஸ் அரசியல்” என விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், ”தேசிய கீதத்திற்கு வழங்கும் அதே மரியாதையை வந்தே மாதரம் பாடலுக்கும் காங்கிரஸ் வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில், தமிழர்களின் அடையாளமாக விளங்கும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மிகுந்த மரியாதைக்குரிய மாநிலப் பாடல். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டை முன்னுதாரணமாகக் கொண்டு பிற மாநிலங்களும் மாநிலப் பாடல்களை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை மதிக்காமல் ஆர்எஸ்எஸ் திணிப்பை அமித் ஷா மற்றும் பிரதமர் மோடி முன்னெடுக்கின்றனர். இதுபோன்ற விவகாரங்கள் குறித்து முழுமையான விவாதம் அவசியம், பாதி தகவல்களை மட்டும் கூறி தமிழ்நாடு வந்தே மாதரத்தை அவமதித்ததாக பாஜக பிரசாரம் செய்வது தவறானது” என்றார்.

திருச்சி சிவா விரைவில் மத்திய அமைச்சராகலாம் என்ற அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது வருவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த மாணிக்கம் தாகூர், ”அது என்னிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி அல்ல, திமுக போன்ற கட்சிகள் தங்களது கொள்கைக்கு முரணான முடிவுகளை எடுப்பார்களா என்பது குறித்து எனக்கு சந்தேகம் உள்ளது. சமீபத்தில் பாஜக அரசின் சட்டங்களுக்கு எதிராக கருப்பு பலூன் போராட்டம் நடத்தி, ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி பல இடங்களில் சட்ட நகல்களை எரித்த கட்சி, திடீரென நிலைப்பாட்டை மாற்றும் என கருத முடியவில்லை” என்றும் தெரிவித்தார்.

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'We Are The Leaders' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை குறித்து கேட்ட போது, ”கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று அண்ணாமலை கூறியிருந்தாலும், அது நடைமுறையில் நடக்கவில்லை. இருப்பினும், அவரது அரசியல் முயற்சிக்கு தனது வாழ்த்துகள். மோடியின் கொள்கையை தமிழில் காப்பியடித்தது தான், அண்ணாமலையின் கொள்கை" என்று விமர்சித்தார்.

TAGGED:

வந்தே மாதரம் பாடல் சர்ச்சை
மாணிக்கம் தாகூர்
ANNAMALAI
MANICKAM TAGORE
VANDE MATARAM SONG ISSUE

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