இந்தியா கூட்டணியில் தவெக இணையுமா? மாணிக்கம் தாகூர் பதில்
தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவித்து வரும் சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ கட்சிகள் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற இன்றைய கூட்டத்தை புறக்கணித்தன.
Published : July 1, 2026 at 10:23 PM IST
சென்னை: இந்தியா கூட்டணியில் தவெக இணையுமா? என்ற கேள்விக்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பதிலளித்துள்ளார்.
தவெக தோழமை கட்சிகளின் கூட்டம் சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் இன்று நடைபெற்றது. தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், விசிக, ஐயுஎம்எல், மதிமுக உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகள் பங்கேற்றன.
காங்கிரஸ் சார்பில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், ஐயுஎம்எல் தலைவர் காதர் மொய்தீன், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆகியோர் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். மேலும் அக்கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் எம்.பி.க்களும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில் தவெக சார்பிலும், தோழமை கட்சிகளின் சார்பிலும் பல்வேறு கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு பின்னர் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "இந்தக் கூட்டத்தில் அனைத்துக் கட்சிகளும் பங்கேற்றது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இது முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தை, அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும்" என கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், "தோழமைக் கட்சிகளுடன் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. கூட்டம் மிகவும் பாசிட்டிவாக இருந்தது. இதில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்களது கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டார்கள். இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மூன்று முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
- ஒற்றுமையாக செயல்படுவது குறித்து கமிட்டி ஏற்படுத்த வேண்டும்
- பொதுவான கொள்கை அமைக்க வேண்டும்
- கூட்டணிக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும்
இந்த மூன்று முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக அடுத்த கூட்டம் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. யாரெல்லாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்துள்ளமோ அவர்கள் எல்லாம் இந்தியா கூட்டணியில் உள்ளார்கள்" என்றார்.
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தவெக இந்தியா கூட்டணியில் இணையுமா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நாடாளுமன்றத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உறுப்பினர்கள் வந்த பின்னர், இந்தியா கூட்டணியில் அவர்கள் இணைவது பற்றி பேசுவோம்" என்றார்.
மேலும் உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு அதுதொடர்பாக பேசி முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவித்து வரும் சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ கட்சிகள் முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற இன்றைய கூட்டத்தை புறக்கணித்தன.