தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம்
தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாணிக்கம் தாகூர், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போது காங்கிரஸ் கட்சி, தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 27, 2026 at 5:29 PM IST
புது டெல்லி: தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார். தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக செல்வப்பெருந்தகை இருந்து வந்த நிலையில், அவர் மாற்றப்பட்டு தற்போது மாணிக்கம் தாகூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக பி. மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம் செய்யப்படுகிறார். உடனடியாக இது அமலுக்கு வருகிறது. மேலும், முன்னதாக மாநிலத்தின் தலைவராக பணியாற்றிய செல்வப்பெருந்தகையின் பங்களிப்பை கட்சி பெரிதும் மதிக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாணிக்கம் தாகூர் கடந்து வந்த பாதை
|1994
|மாணவர் காங்கிரஸ் அமைப்பின் உறுப்பினர்.
|1995
|மாவட்டப் பொதுச் செயலாளர், இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம், தமிழ்நாடு.
|1996
|பொதுச் செயலாளர், இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம், தமிழ்நாடு.
|1997
|பொதுச் செயலாளர், இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம், தமிழ்நாடு.
|1998
|அகில இந்திய தேசிய மாணவர் சங்க தலைவர்.
|2002
|தேசியப் பொதுச் செயலாளர், இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ்.
|2006
|காங்கிரஸ் மத்திய தேர்தல் ஆணையம், தலைவர்.
|2008
|இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ், தேர்தல் ஆணையர்.
|2009
|விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (முதல் முறை).
|2014
|மக்களவைத் தேர்தல் காங்கிரஸ் தேர்வுக் குழு உறுப்பினர் (மேற்கு வங்கம், பீகார் மற்றும் அசாம் மாநிலங்கள்).
|2017 - 2020
|அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர் மற்றும் கர்நாடக மாநிலப் பொறுப்பாளர்.
|2019
|விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (இரண்டாவது முறை) மற்றும் காங்கிரஸ் மக்களவை கொறடா.
|2020 - 2023
|தெலங்கானா மாநில காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்.
|2024
|விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (மூன்றாவது முறை). ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் கமிட்டி பொறுப்பாளர்.
|2026
|தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக நியமனம்