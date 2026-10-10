தேர்தலில் தோற்றும் ஆணவம் குறையவில்லையே; வருத்தமாக உள்ளது: திமுகவை விமர்சித்த மாணிக்கம் தாகூர்
"திமுகவுக்கு கூட்டணி பலம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். அப்படியென்றால், அவர்களிடம் இருக்கும் தேமுதிக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்டவை எல்லாம் என்ன?" என மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : October 10, 2026 at 6:08 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலை தொடரந்து மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த பிறகும் திமுகவின் ஆணவம் குறையாமல் இருப்பது வருத்தமாக உள்ளது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்தார்.
சென்னை வந்த ராகுல் காந்திக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மாணிக் தாகூர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோதிமணி, விஜய் வசந்த், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை மாணிக்கம் தாகூர் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "சட்டமன்றத் தேர்தல் மட்டுமல்ல, இடைத்தேர்தல்களிலும் திமுகவை மக்கள் தோற்கடித்துள்ளனர். இது தவிர, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலை விட 8000 வாக்குகள் குறைவாக திமுகவுக்கு விழுந்துள்ளது.
இவ்வளவு நடந்த பிறகும், வெற்றியில் தோல்வி, தோல்வியில் வெற்றி என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். சொல்லிக் கொண்டே இருக்கட்டும். மக்கள் எவ்வளவு தண்டித்தாலும், அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இன்னும் ஆணவத்துடன் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது.
இடைத்தேர்தலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு வந்ததையே திமுக கொண்டாடுகிறார்கள். அதிமுகவை மூன்றாம் இடத்திற்கு எவ்வளவு வேகமாக இழுத்து வர முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக அமித் ஷாவும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் இழுத்து வந்து விட்டார்கள். திமுகவுக்கு கூட்டணி பலம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். அப்படியென்றால், அவர்களிடம் இருக்கும் தேமுதிக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்டவை எல்லாம் என்ன?" என மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வியெழுப்பினார்.
ஜோதிமணி எம்.பி.
பின்னர், காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது மத்திய அரசு அடக்குமுறையை கையாள்கிறது. ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களையும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் குற்றவாளிகளை போல வீதிகளில் இழுத்துச் சென்று காவல்துறையினர் கைது செய்கின்றனர்.
இந்தியா கூட்டணியின் பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல் காந்திதான் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை. டெல்லி வீதிகளில் மோடி அரசாங்கம் யாரை கண்டு அச்சப்படுகிறது? எங்கள் தலைவர் தலைவர் ராகுல் காந்தியை பார்த்துதான். ஜனநாயகத்தையும், மக்களின் வாக்குரிமையையும் பாதுகாப்பதற்கான எங்கள் போராட்டம், அடக்குமுறைகளை கண்டு அஞ்சாமல் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெறும்" என ஜோதிமணி எம்.பி. பேசினார்.