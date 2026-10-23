'தமிழ்நாட்டின் தீய செடி; ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் முகமூடி' அண்ணாமலையை கடுமையாக சாடிய மாணிக்கம் தாகூர்
திமுக ஆட்சியில் காங்கிரசுக்கு மரியாதையும், கூட்டணியில் பங்கும் கேட்டோம். ஆனால் அதை தற்போதைய தவெக அரசு காங்கிரஸுக்கு கொடுத்து வருகிறது என மாணிக்கம் தாகூர் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 23, 2026 at 6:39 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் தீய செடிப் போல அண்ணாமலை வளர்ந்து வருவதாக தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவ மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில், 24 மணி நேரமும் செயல்படுகின்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிவாரண உதவி மையத்தை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் கே.வி.தங்கபாலு, மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
சென்னை மற்றும் தமிழகமெங்கும் தீவிரமடைந்து வரும் வடகிழக்கு பருவ மழையினால் பல இடங்களில் மழை வெள்ளத்தால் ஏழை, எளிய மக்கள் கடும் பாதிப்படைகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிடும் பொருட்டு குடிநீர், உணவுப் பொருட்கள், மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தயாராக இருக்கும் வகையில் இந்த நிவாரண மையம் செயல்படும். மேலும், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக இரண்டு படகுகள் உட்பட பல்வேறு விதமான நிவாரண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சார்பாக வெள்ள நிவாரண பணிகளை தொடங்கியுள்ளோம். அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் உதவும் கை குழுவினர் ஒவ்வொரு வார்டிலும் தங்களது பணிகளை மேற்கொள்வார்கள்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் உதவும் கை சார்பில் 7871004668 என்ற இலவச தொலைபேசி எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ள நிவாரண பணிகளில் தமிழ்நாடு அரசு தீவிரம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு உறுதுணையாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வெள்ள நிவாரண பணிகளில் செயல்படும். தமிழ்நாட்டில் எங்கு யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் உறுதுணையாக இருக்கும்" என்றார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக ஆட்சியில் காங்கிரசுக்கு மரியாதையும், கூட்டணியில் பங்கும் கேட்டோம். திமுக கூட்டணியில் மரியாதை இல்லை. ஆகையால் ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்டோம். ஆனால் இப்போது நிலைமை மாறி உள்ளது. இப்பொழுது காங்கிரசுக்கு மரியாதையும் கிடைத்துள்ளது, ஆட்சியிலும் பங்கெடுத்துள்ளோம்" என்றார்.
எஸ்.ஐ.ஆர் நடக்கும்பொழுது காங்கிரஸ் தூங்கிக் கொண்டிருந்ததா? என்ற அண்ணாமலையின் விமர்சனத்திற்கு பதில் அளித்த அவர், "அண்ணாமலை எங்கிருந்தார்? தற்பொழுது அண்ணாமலை மிகவும் வாய் பேசி வருகிறார். இன்னமும் திரு.நரேந்திர மோடி என்று தான் கூறுகிறார். அண்ணாமலை ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் முகமூடி. அந்த முகமூடி சொல்வதை நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டே இருக்காதீர்கள். தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை அண்ணாமலை தீய செடிப் போல் வளர்ந்து வருகிறார். பாஜக தமிழகத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால் புதிய வழியில் புதிய பேனரில் பாஜக தமிழ்நாட்டில் உள்ளே நுழைய பார்க்கிறது. போலிகளை கண்டு ஏமாந்துவிடாதீர்கள்.