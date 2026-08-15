83-வது சுதந்திர தினத்தில் செங்கோட்டையில் ராகுல் காந்தி தேசியக் கொடியேற்றுவார்: மாணிக்கம் தாகூர்

83-வது சுதந்திர தினத்தில் செங்கோட்டையில் ராகுல் காந்தி தேசியக் கொடியேற்றுவார்: மாணிக்கம் தாகூர்
"எங்கள் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு நடந்த அவமதிப்பு குறித்து பிரதமர் மோடி இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை"
Published : August 15, 2026 at 7:23 PM IST
சென்னை: நாட்டின் 83-வது சுதந்திர தினத்தன்று டெல்லி செங்கோட்டையில் ராகுல் காந்தி தேசியக் கொடியை ஏற்றுவார் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
நாட்டின் 80 வது சுதந்திர தின விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் மாணிக்கம் தாகூர் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தாரகை கத்பட், முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்கள் திருநாவுக்கரசர், கே.வி. தங்கபாலு, அமைச்சர்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ் குமார் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை மாணிக்கம் தாகூர் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சுதந்திரப் போராட்டத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு உள்ளது. அப்படிப்பட்ட எங்கள் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு உத்தராகண்டில் நடைபெற்ற அவமதிப்பு மிகவும் கண்டனத்துக்குரியது.
வெறுப்பின் அடிப்படையில்தான் தீண்டாமை எண்ணங்கள் வருகின்றன. மல்லிகார்ஜுன கார்கே சாதாரண மனிதர் கிடையாது. அவர் இந்தியாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராகவும் உள்ளார். அவருக்கே இப்படிப்பட்ட அவமானம் நடைபெறுகிறது என்றால், சாதாரண மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான அவமரியாதைகள் நடக்கும்?
இந்த விவகாரம் பெரும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள போதிலும், இதுகுறித்து ஒரு வார்த்தை கூட பிரதமர் மோடி பேசவில்லை. உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் இதுகுறித்து பேசவில்லை. வெறுப்பு அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ராகுல் காந்தி, பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி காஷ்மீர் வரை மேற்கொண்டார். வெறுப்புக்கு எதிரான எங்களது போர் தொடரும்.
இன்று தமிழ்நாட்டில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது. தமிழக முதலமைச்சராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்று, 80 வது சுதந்திர தினத்தில் தேசியக் கொடியை ஏற்றியுள்ளார்.
தமிழகம் புதிய வழியில் முன்னேறுகிறது. இந்த அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
எனவே, இந்த ஆண்டு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டாக உள்ளது. வரும் 83-வது சுதந்திர தினத்தில் டெல்லி செங்கோட்டையில் எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேசியக் கொடியை ஏற்றுவார். இதுதான் எங்களின் கனவு" என மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.