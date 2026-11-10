டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கட்டாய இடமாறுதல் - தமிழ்நாடு அரசு
2028 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தில் இடமாறுதலுக்கான கலந்தாய்வு வெளிப்படையான முறையில் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 7:09 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகளில் பணியாற்றும் மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் உதவி விற்பனையாளர்களுக்கான புதிய இடமாறுதல் மற்றும் பணி நியமனக் கொள்கையை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளிலும் பணியாளர் எண்ணிக்கையைச் சீரமைக்கும் வகையில் ஒருமுறை சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
2026 நவம்பர் 1 ஆம் தேதியை கொண்டு, ஒவ்வொரு கடையிலும் உள்ள கூடுதல் மற்றும் பற்றாக்குறையான பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்பட்டு சீரமைக்கப்படும். இந்தப் பணிகள், அதற்கான இடமாறுதல் மற்றும் பணி நியமன ஆணைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளுடன் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
கடைகளின் பணியாளர் எண்ணிக்கையை நிர்ணயிக்க, 2026 செப்டம்பர் மாத சராசரி விற்பனை அடிப்படையில் A, B, C என மூன்று வகைகளாகக் கடைகள் பிரிக்கப்படும்.
இந்த வகைப்பாட்டை டாஸ்மாக் தலைமையகம் மேற்கொள்ளும். அதன்படி, மாத சராசரி விற்பனை ரூ.10 லட்சத்துக்கு மேல் உள்ள A வகைக் கடைகளில் குறைந்தபட்சம் 9 பணியாளர்களும், ரூ.5,00,001 முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை விற்பனை நடைபெறும் B வகைக் கடைகளில் குறைந்தபட்சம் 8 பணியாளர்களும் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதேபோல், ரூ.5 லட்சம் வரை விற்பனை நடைபெறும் C வகைக் கடைகளில் குறைந்தபட்சம் 5 பணியாளர்கள் இருக்க வேண்டும்.
2028 ஆம் ஆண்டு முதல் டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கட்டாய இடமாறுதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. அதன்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 31-ஆம் தேதியுடன் ஒரே கடையில் மூன்று ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்துள்ள பணியாளர்கள், கலந்தாய்வு முறையில் வேறு கடைகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுவார்கள்.
மாற்றுத்திறனாளி பணியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகக் காரணங்களால் வழங்கப்படும் விதிவிலக்குகளைத் தவிர, நிர்ணயிக்கப்பட்ட பணிக்காலத்தைக் கடந்தும் ஒரே கடையில் தொடர்ந்து பணியாற்ற அனுமதி கிடையாது.
மாவட்ட டாஸ்மாக் கிடங்குகளில் (District Depots) பணியாற்றி வரும் கடைப் பணியாளர்கள் உடனடியாக மீண்டும் மதுபான விற்பனைக் கடைகளில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும்.
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2028 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தில் இடமாறுதலுக்கான கலந்தாய்வு வெளிப்படையான முறையில் நடத்தப்படும். இதன் அடிப்படையில் இடமாறுதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு, பணியாளர்கள் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதிக்குள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புதிய கடைகளில் பணியில் சேர வேண்டும்.
இந்தப் புதிய இடமாறுதல் மற்றும் பணி நியமனக் கொள்கையில் இடம் பெற்றுள்ள அனைத்து விதிமுறைகளையும் எவ்வித விலகலுமின்றி கண்டிப்புடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர், அனைத்து முதுநிலை மண்டல மேலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.