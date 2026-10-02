100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறை ரத்து - தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
தற்போது சனிக்கிழமைகளில் செயல்பட்டு வரும் 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில், சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறை 01.11.2026 முதல் கைவிடப்படுகிறது.
Published : October 2, 2026 at 5:29 PM IST
சென்னை: 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் நடைமுறையில் உள்ள சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறையை ரத்து செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் தற்போது சனிக்கிழமைகளில் செயல்பட்டு வரும் 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில், சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறையை வரும் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் கைவிட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், பொதுமக்கள் ஆவணப் பதிவு செய்வதற்கு ஏதுவாக, வார விடுமுறை நாளான சனிக்கிழமைகளிலும் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களை செயல்படுத்துவதற்கு கடந்த 28.04.2022 அன்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதன்படி, தற்போது 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் சனிக்கிழமைகளிலும் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பதிவுத்துறை தற்போது எங்கிருந்தும் பதிவு என்ற குறிக்கோளை நோக்கி முன்னேறி வருவதாகவும், சார்பதிவாளர்கள் ஆவணப் பதிவு பணிகளுடன் பல்வேறு கூடுதல் நிர்வாகப் பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாகவும் பதிவுத்துறை தலைவர் அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சனிக்கிழமைகளிலும் ஆவணப் பதிவு நடைபெறுவதால், அலுவலகப் பணிகளில் தொடர்ந்து பின்னடைவு ஏற்படுவதாகவும், எதிர்காலத்தில் அனைத்து ஆவணங்களும் வருகையில்லா பதிவு மற்றும் காகிதமில்லா முறையில் பதிவு செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சார்பதிவாளர்களின் பணிச்சுமையைக் குறைக்கும் வகையில், தற்போது 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் நடைமுறையில் உள்ள சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறையை கைவிடுமாறு பதிவுத்துறை தலைவர் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்திருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கருத்துருவை அரசு பரிசீலித்து ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதன்படி, 2026-27 ஆம் ஆண்டு மானியக் கோரிக்கையின் மீதான விவாதத்தின்போது வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர், வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதால், சார்பதிவாளர்களின் வேலைப் பளுவைக் குறைக்கும் நோக்கில், சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும் 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் இனி வார நாட்களில் மட்டும் செயல்படும், சனிக்கிழமை கட்டாயப்பணி முறை கைவிடுதல்படும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்தும் வகையில் ஏற்கெனவே சனிக்கிழமைகளில் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களை செயல்பட உத்தரவிட்டிருந்த அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தற்போது சனிக்கிழமைகளில் செயல்பட்டு வரும் 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில், சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறை 01.11.2026 முதல் கைவிடப்படுகிறது. இனி இந்த அலுவலகங்கள் வார நாட்களில் மட்டும் செயல்படும்?" என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.