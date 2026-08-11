மணப்பாறை அருகே குதிரை எடுப்பு திருவிழா: சுடுமண் சிலைகளை சுமந்து வந்த ஆண்கள்
தாரை, தப்பட்டைகள் முழங்க, சுடுமண் சிலைகளை தலையில் சுமந்தபடி 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள நாயன்மார் கன்னிமார் கோவிலுக்கு ஆண்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றனர்.
Published : August 11, 2026 at 4:19 PM IST
திருச்சி: மணப்பாறை அருகே இன்று குதிரை எடுப்பு திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது; இதில் நேர்த்திக்கடனாக சுடுமண் சிலைகளை ஆண்கள் தங்கள் தலையில் சுமந்து சென்றனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த தெற்கு பொய்கைப்பட்டியில் விநாயகர், நாயன்மார் கன்னிமார், பெரியக்காண்டியம்மன், மகாமுனி, சந்தன கருப்பசாமி, பொன்னர் - சங்கர், தங்காள், பேச்சிமொரங்கன், வீரபாகு ஆகிய தெய்வங்கள் அடங்கிய கோயில் உள்ளது.
இங்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை திருவிழா நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் திருவிழா கடந்த 2-ம் தேதி சந்தனகருப்பசாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனையுடன் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தினசரி மண்டகப்படி நிகழ்ச்சியும் சுவாமி புறப்பாடும் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இரவு குதிரை எடுப்பு விழா நடைபெற்றது.
இந்த திருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, பக்தர்கள் தங்களின் வேண்டுதல் நிறைவேறியதற்காக நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். இதற்காக சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட தெய்வங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், காளைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவத்திலான நூற்றுக்கணக்கான சிலைகளை ஆண்கள் தங்கள் தலையில் சுமந்தபடி வந்தனர்.
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பின்னர், கஸ்பா பொய்கைப்பட்டியில் உள்ள பெரியக்காண்டியம்மன் கோவிலில் அந்த சிலைகள் வைக்கப்பட்டு, அவற்றுக்கு கண்கள் திறக்கப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டன. பின்னர் தாரை, தப்பட்டைகள் முழங்க, அந்த சிலைகளை தலையில் சுமந்தபடி 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள நாயன்மார் கன்னிமார் கோவிலுக்கு ஆண்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றனர்.
அவர்களுக்கு பின்னால் திரளான பெண்கள், பொங்கல் வைக்க மண் பானைகளை தலையில் சுமந்து சென்றனர். சிலைகள் அனைத்தும் நாயன்மார் கன்னிமார் கோவிலில் வைக்கப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றது. அதன் பின்னர், பெண்கள் தாங்கள் சுமந்துவந்த மண் பானையில் பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனர்.
இந்த விழாவில் பொய்கைப்பட்டி, ரெங்ககவுண்டம்பட்டி, ஆவகக்காரபட்டி, நம்பம்பட்டி, நல்லியம்பட்டி, அதிகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.