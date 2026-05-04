மணப்பாறை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: மணப்பாறை தொகுதியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பாக அப்துல் சமது, அதிமுக சார்பில் விஜயகுமார், நாதக சார்பில் மீனா, தவெக இருந்து கதிரவன் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:31 AM IST
திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு அடுத்ததாக அதிக வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதியாக மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி இருந்து வருகிறது. கடந்த 2009-க்கு பிறகு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொகுதி இதுவரை நான்கு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ளது. இதனிடையே, கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர்.
மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,39,422
பெண்கள் - 1,44,955
மூன்றாம் பாலினம் - 9
மொத்தம் - 2,84,386
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மணப்பாறை தொகுதியில் 88.81% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், மணப்பாறை தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. முஸ்லிம்கள் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பாக தற்போதைய எம்எல்ஏ அப்துல் சமது போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் விஜய குமாரும், தவெக சார்பில் கதிரவன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மீனாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.
மணப்பாறை தொகுதியை பொறுத்தவரை மமக மற்றும் அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. மீண்டும் தொகுதியை கைப்பற்ற வேண்டும் என தற்போதைய எம்எல்ஏவும், மமக வேட்பாளருமான அப்துல் சமது கடந்த ஒரு மாத்திற்கு மேலாக தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதற்கு சற்றும் குறைவில்லாது அதிமுக தரப்பிலும் தீவிர களப்பணியாற்றப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில், மமக-அதிமுக வேட்பாளர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
2011-க்கு பிறகு மணப்பாறை சட்டப் பேரவை தொகுதி இதுவரை 3 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் அதிமுக 2, மமக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறையும் இவ்விரு கட்சிகளே போட்டியிடுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தற்போதைய எம்எல்ஏ அப்துல் சமது கடந்த முறை அதிமுக வேட்பாளர் சந்திர சேகரை சுமார் 13 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.