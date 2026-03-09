மானாமதுரையில் விசாரணை கைதி ஆகாஷ் உயிரிழந்த விவகாரம் - வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்
விசாரணை கைதி ஆகாஷ் போலீசார் கடுமையாக தாக்கியதால் தான் உயிரிழந்ததாக அவரது பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்
Published : March 9, 2026 at 12:04 PM IST
சென்னை: மானாமதுரையில் விசாரணை கைதி ஆகாஷ் உயிரிழந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை பகுதியில் கடந்த 6ஆம் தேதி அதிகாலை ஜெயக்குமார் மற்றும் அழகர் ஆகிய இருவரை சிலர் பட்டாகத்தி மற்றும் அரிவாளால் தாக்கியதாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதில் இருவருக்கும் பல்வேறு காயங்கள் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர். புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கிய நிலையில், இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக கூறி, ஆகாஷ் டெலிசன் (26) என்ற இளைஞரை தேடிவந்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆகாஷை பிடிக்க முயன்றபோது, அவர் போலீஸுக்கு பயந்து மேலபசலை பாலத்தில் இருந்து கீழே குதித்து தப்ப முயன்றதாகவும், அதில் அவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு, மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டது.
இதனையடுத்து அவர் சிவகங்கை மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக மாற்றப்பட்ட நிலையில், இந்த தகவலை அவரின் பெற்றோர்களுக்கு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் மானாமதுரை நீதித்துறை நடுவர் மருத்துவமனைக்கு நேரடியாகச் சென்று, ஆகாஷை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க உத்தரவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் தொடரும் லாக்-அப் மரணங்கள்: மானாமதுரையில் போலீஸ் தாக்கியதால் இளைஞர் உயிரிழப்பு?
அதனைத் தொடர்ந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் கைதிகள் வார்டில் ஆகாஷ் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று ஆகாஷுக்கு சுவாசப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் கடுமையாக தாக்கியதால் தான் ஆகாஷ் உயிரிழந்ததாகக் கூறி அவருடைய பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்ந்து பத்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை என எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வரும் சூழலில், இந்த சம்பவம் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.