மானாமதுரையில் வீடு புகுந்து பெண் படுகொலை- தங்க நகைகள் கொள்ளை
சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி கொலையாளிகளைப் பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : October 29, 2026 at 10:34 PM IST
சிவகங்கை: மானாமதுரையில் வீடு புகுந்து பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் சி.எஸ்.ஐ. பள்ளி வளாகத்தில் வசித்து வருபவர் மல்லிகா. இவர், அரசு விடுதி வார்டனாகப் பணியாற்றி ஓய்வுப் பெற்றவர். இவர் தனது வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், இன்று (அக்.29) பகல் நேரத்தில் மல்லிகாவின் வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்த மர்மநபர்கள், அவரை கொடூரமாகத் தாக்கி படுகொலை செய்துள்ளனர். அத்துடன், அவர் அணிந்திருந்த தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த சிவகங்கை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா, சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து, தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சம்பவ இடத்தில் இருந்து தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
இதனிடையே, மல்லிகாவின் உடல் மீட்கப்பட்டு மானாமதுரை காவல்துறையினர், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த கொலை குறித்து மானாமதுரை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்து கொலையாளிகளைப் பிடிக்க தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கொலைக்கான காரணம் என்ன? நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றவர்கள் யார்? நோட்டமிட்டு கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளதா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து பெண் ஒருவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், மானாமதுரை மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.