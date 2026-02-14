ETV Bharat / state

குத்துக்கற்களை 'காதலர்கள்' எனக் கருதி வழிபடும் மக்கள்.. வியக்க வைக்கும் கதை!

ஊரை விட்டு ஓடியபோது காதல் ஜோடி மீது இடி விழுந்து அவர்கள் கல்லாக மாறியதாக அப்பகுதி மக்கள் நம்புகின்றனர்.

மக்கள் காதலர்கள் எனக் கருதி வழிபடும் குத்துக்கற்கள்
மக்கள் காதலர்கள் எனக் கருதி வழிபடும் குத்துக்கற்கள்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

February 14, 2026

சிவகங்கை: மானாமதுரை அருகே பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த இரண்டு குத்துக்கற்களை “காதலர்கள்” எனக் கருதி மக்கள் வழிபட்டு வருவது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிப்ரவரி 14ம் தேதியான இன்று நாடு முழுவதும் உள்ள ஜோடிகளால், ‘காதலர் தினம்’ உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதில், காதலர்கள் தங்களது வசதிக்கேற்ப பரிசுகளை வழங்கி, அன்பை பரிமாறிக் கொள்வார்கள். இதுபோன்ற சூழலில், மானாமதுரை அருகே ஒரு கிராமத்தில் பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த இரண்டு குத்துக்கற்களை, அப்பகுதி மக்கள் காதலர்கள் எனக் கருதி, மாலை போட்டு வழிபட்டு வருவது என்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் புலவர் கா.காளிராசா கூறியதாவது, “குத்துக்கல் அல்லது நெடுங்கல் என்பது பெரிய தனிக்கல்லை நிலையாக ஊன்றி அமைக்கப்படும் நினைவுச் சின்னமாகும். இவை வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட பெருங்கற்காலத்தில், சுமார் 2,000 முதல் 4,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்தோரின் நினைவாக அமைக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. இவ்வகை நினைவுச் சின்னங்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பாக, புறநானூறு மற்றும் அகநானூறு ஆகியவற்றில் கற்பதுக்கை அமைத்து கல் நடும் வழக்கம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நீளமான பாறைக்கற்கள், இறந்தவரை புதைத்த இடத்திலோ அல்லது அருகிலோ நினைவாக நடப்பட்டிருக்கலாம் என தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

மேலும், கீழடி அகழாய்வு உலகளவில் தமிழர்களின் தொன்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. கீழடி அகழாய்விற்கு முன்பாக தொல்லியல் அறிஞர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் வைகை ஆற்றின் மூலப்பகுதியிலிருந்து கடலில் கலக்கும் அழகன்குளம் வரை 293 இடங்களை தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளாக அடையாளப்படுத்தியிருந்தார். அவற்றில் இந்த இடமும் ஒன்று.

மக்களின் நம்பிக்கையின்படி, இந்த பகுதியை சேர்ந்த இளைஞன் மற்றும் இளம்பெண் ஆடு, மாடு மேய்க்கும் போது பழகி காதலர்களாகினர். பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், ஊரை விட்டு வெளியேற முயன்றபோது, ஊர்மக்கள் விரட்டியதோடு கடும் மழையும் பெய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்நேரத்தில் இடி விழுந்து அவர்கள் கல்லாக மாறியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இரண்டு கற்களில் ஒன்று ஐந்து அடி உயரமும், மற்றொன்று ஏழு அடி உயரமும் கொண்டதாகும். இப்பகுதியில் கிடைக்கும் செம்புராங்கல்லால் ஆன இக்குத்துக்கற்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வெயில், மழை மற்றும் கால மாற்றங்களைத் தாண்டி இன்றும் தொன்மையை உணர்த்தி நிற்கின்றன. அந்த வகையில், இன்று காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு, அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் வாழ்வு வளம்பெற இக்கற்களுக்கு மாலை அணிவித்து வழிபட்டு வருகின்றனர்” என தெரிவித்தார்.

