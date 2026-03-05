தெருவில் புகுந்த கும்பல்: சமூக வலைதளங்களில் பரவிய சிசிடிவி காட்சிகள்
தெருவில் புகுந்து தாக்கிய நபர்கள் மீதான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : March 5, 2026 at 3:02 PM IST
சிவகங்கை: ராமநாதபுரத்தில் இடைக்காட்டூர் கிராமத்தில் தெருவிற்குள் புகுந்த கும்பல் ஒன்று, கண்ணில் தென்பட்டவர்களை எல்லாம் சரமாரியாக வெட்டிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே, நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு இதே போன்ற சம்பவம் நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது சிவகங்கையிலும் நடந்திருப்பது மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே உள்ள இடைக்காட்டூர் மேலத்தெருவில் ஆதிதிராவிட சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று இதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜு என்பவர் அங்குள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அருகிலிருந்த மதுபானக் கூடத்திற்கு வந்த கும்பல் ஒன்று, அவருடன் தகராறில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
வாய்த்தகராறு முற்றவே, அந்த கும்பல் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் ராஜுவைத் தாக்கியதாக தெரிகிறது. இதனால் ராஜு அங்கிருந்து தப்பியோடினார். ஆனால், அந்த கும்பல் அவரை விடாமல் 3 இருசக்கர வாகனங்களில் துரத்திச் சென்று ராஜு வசிக்கும் தெருவிற்குள் நுழைந்து, ் கண்ணில் தென்பட்டவர்களை எல்லாம் சரமாரியாக அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தாக்கியுள்ளது.
இந்த தாக்குதலில் தெருவில் நின்றிருந்த பெண்கள், ஆண்கள் என பலர் காயமடைந்தனர். இதில் தினேஷ், ராஜேந்திரன், சுப்ரமணியன் ஆகியோர் படுகாயமடைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து மானாமதுரை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் பதிவான காட்சிகளை சேகரித்து, தாக்குதல் நடத்தியவர்களை தேடி வருகின்றனர். தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதனிடையே, இந்த சம்பவத்துக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில், "இடைக்காட்டூர் கிராமத்தில் அரங்கேறிய கொலைவெறித் தாக்குதலில் தொடர்புள்ள அனைவர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.