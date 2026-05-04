ETV Bharat / state

மானாமதுரை தொகுதியில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி 8 மணிக்கு தொடக்கம்

மானாமதுரை தொகுதியின் ஒரு பகுதியான திருப்புவனத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள கீழடி, தமிழர்களின் 2600 ஆண்டு கால நாகரிகத்தைப் பறைசாற்றுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மானாமதுரை தொகுதியில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் முக்கியமான தனி தொகுதி மானாமதுரை. இந்த தொகுதி பாரம்பரிய மண்பாண்டக் கலை மற்றும் ஆன்மீகச் சிறப்புகளுக்காகப் புகழ் பெற்றது. 2008-ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு, இளையான்குடி தொகுதியும் இதனுடன் இணைக்கப்பட்டது.

மானாமதுரை தொகுதியின் ஒரு பகுதியான திருப்புவனத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள கீழடி, தமிழர்களின் 2600 ஆண்டு கால நாகரிகத்தைப் பறைசாற்றுகிறது.

மானாமதுரை என்றாலே நினைவுக்கு வருவது அதன் மண்பாண்டங்கள் ஆகும். வைகை ஆற்றின் களிமண்ணைக் கொண்டு செய்யப்படும் இந்த பானைகள் மற்றும் கடம் இசைக் கருவிகளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் கடம், கர்நாடக இசை உலகில் உலகப் புகழ் பெற்றது.

வைகை நதியின் கரையில் அமைந்துள்ள இந்த நகரம், ஆற்றினால் கிழக்கு மற்றும் மேற்குப் பகுதியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயமும், சிறு வணிகமும் இப்பகுதியின் முக்கியப் பொருளாதார ஆதாரங்கள் ஆகும்.

மதுரையையும் ராமேஸ்வரத்தையும் இணைக்கும் முக்கிய போக்குவரத்து மையமாக மானாமதுரை உள்ளது. இங்கு சிப்காட் (SIPCOT) தொழிற்பேட்டை மற்றும் அரசு ஐடிஐ (ITI) போன்றவை அமைந்துள்ளன.

மானாமதுரை தொகுதியில் 1977 முதல் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு கா. பரமலை (சுயேட்சை, காங்கிரஸ், தமாகா என போட்டியிட்டு வெற்றி) மற்றும் எம். குணசேகரன் (அதிமுக) ஆகியோர் இந்த தொகுதியில் அதிக முறை வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

மானாமதுரை (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,57,616 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,26,565. பெண் வாக்காளர்கள் 1,31,048. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 3. கடந்த 23-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 79.11% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

திமுக கூட்டணியில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான அ. தமிழரசி, மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி புதிய தமிழகம் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அக் கட்சியின் சார்பில் ஏ. ராஜமாணிக்கம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டி. இளங்கோவன் ஆகியோரும் போட்டிட்டனர்.

TAGGED:

TAMIL NADU RESULT 2026
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் 2026
தேர்தல் முடிவுகள் 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.