மானாமதுரை இளைஞர் ஆகாஷ் உயிரிழந்த சம்பவம்ச குடும்பத்தினருக்கு ரூ.7.5 லட்சம் அரசு நிவாரண நிதி
விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் ஆகாஷ், தப்பியோட முயன்று பாலத்தில் இருந்து குதித்ததால், அவரது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகக் கூறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார்.
Published : March 14, 2026 at 9:31 PM IST
சிவகங்கை: மானாமதுரை இளைஞர் ஆகாஷ் டெலிசன் உயிரிழந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ரூ.7.5 லட்சம் நிவாரண நிதிக்கான காசோலையை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் நேரில் வழங்கினார்.
மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணராஜபுரத்தை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் டெலிசன் (26). இவர் இருவரை அரிவாளால் வெட்டியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் மானாமதுரை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
பின்னர் ஆகாஷ் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றபோது தப்பியோட முயன்று பாலத்தில் இருந்து குதித்ததால், அவரது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகக் கூறி, கடந்த மார்ச் 7ஆம் தேதி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் காவல்துறையினர் அனுமதித்தனர்.
ஆனால் மறுநாள் மார்ச் 8ஆம் தேதி ஆகாஷ் உயிரிழந்தார். பின்னர் ஆகாஷின் உடற்கூராய்வு அறிக்கை வெளியானது. அதில், அவரது உடலில் 28 இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது. இதனையடுத்து இந்தச் சம்பவம் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கொலை வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டு, சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத்தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ரூ.7.5 லட்சம் நிவாரண நிதிக்கான காசோலையை அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கா.பொற்கொடி தலைமையில் நேரில் சென்று ஆகாஷ் குடும்பத்தினரிடம் இன்று வழங்கினர்.
முன்னதாக, மதுரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிவாரண நிதியின் முதல்கட்டமாக ரூ.6 லட்சத்திற்கான ஆணை கடந்த மார்ச் 13ஆம் தேதி, உயிரிழந்த ஆகாஷ் டெலிசனின் தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், "இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினரின் கோரிக்கைக்கு இணங்க குற்றமிழைத்தவர்கள் மீது நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின்படி, அரசு சார்பில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், அவர்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கும் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும்" என்றும் அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வில் சிவகங்கை வருவாய் கோட்டாட்சியர் தே.ஜெஃபி கிரேசியா, மானாமதுரை நகர்மன்ற தலைவர் மாரியப்பன் கென்னடி, மானாமதுரை வட்டாட்சியர் கிருஷ்ணகுமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.