மணச்சநல்லூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: மணச்சநல்லூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கதிரவன், அதிமுக சார்பில் பாரதன், தவெக சார்பில் சரவணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தேன்மொழி போட்டியிடுகிறார்கள்.

Published : May 4, 2026 at 12:15 AM IST

திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் மணச்சநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

ஆண்களை விட பெண் வாக்களர்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக மணச்சநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இதனிடையே, கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

மணச்சநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 124426

பெண்கள் - 134225

மூன்றாம் பாலினம் - 49

மொத்தம் - 258700

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மணச்சநல்லூர் தொகுதியில் 87.65% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், மணச்சநல்லூர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. இந்து, கிருஸ்துவர், முஸ்லிம் என அனைத்து சமூக மக்களும் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பாக கதிரவன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் பாரதன், தவெக சார்பில் சரவணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தேன்மொழி போட்டியிடுகிறார்கள்.

மணச்சநல்லூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. மீண்டும் தொகுதியை கைப்பற்ற வேண்டும் என திமுகவும், முந்தைய தேர்தல் நிலவரப்படி தங்களுக்கு அதிகம் சாதகம் உள்ள மணச்சநல்லூர் தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்ற வேண்டும் என அதிமுகவும் கடுமையாக மோதுகின்றன. இதற்காக திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகளுக்கு பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத நிலையில், திமுக-அதிமுக வேட்பாளர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு மணச்சநல்லூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி இதுவரை மூன்று பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் அதிமுக 2, திமுக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிமுக-திமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தற்போதைய திமுக எம்எல்ஏ கதிரவன் கடந்த முறை அதிமுக வேட்பாளர் பரஞ்ஜோதியை சுமார் 60 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

