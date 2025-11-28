ETV Bharat / state

வாளையார் சோதனைச் சாவடியில் சிக்கிய ரூ.40 லட்சம் - இவ்வளவு பணம் எங்கிருந்து வந்தது?

தங்கம் விற்பனை செய்ததற்கான ஆவணங்கள் அவரிடம் இல்லாததால், காவல்துறையினர் இதுகுறித்து வருமான வரித்துறை அலுவலர்களுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் ரூ, 40 லட்சத்துடன் பிடிபட்ட கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுதீர்
முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் ரூ, 40 லட்சத்துடன் பிடிபட்ட கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுதீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: ஆவணங்கள் இல்லாமல் ரூ.40 லட்சத்துடன் தமிழ்நாடு எல்லையைக் கடந்து கேரளா செல்ல முயன்ற நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்து வருமான வரித்துறையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு-கேரளா எல்லையான வாளையார் சோதனைச் சாவடி, கடத்தல் சம்பவங்களுக்கு பெயர் பெற்ற இடமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், கடத்தப்படும் பணம், தங்கம் போன்ற பொருட்களை கொள்ள அடிப்பதற்கும் இந்த பகுதியில் சில கும்பல்கள் சுற்றிவருவது தொடர்கதையாக உள்ளது.

எல்லை வழியாக இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே கடத்தப்படும் பணம் அல்லது தங்கத்தினை கொண்டு செல்லும் நபர்களை வழிமறித்து அவர்களை தாக்கி பொருட்களை கொள்ளயடித்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு-கேரளா எல்லை பகுதியான க.க.சாவடி மற்றும் வேலந்தாவளம் சோதனை சாவடிகளில் காவல் துறையினர் தொடர்ந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று காலை கோவையில் இருந்து வேலந்தாவளம் வழியாக கேரளா நோக்கி சென்ற இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவரை, சோதனை சாவடியில் இருந்த காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதை அடுத்து, அந்நபர் வந்த இருசக்கர வாகனத்தை காவல்துறையினர் சோதனை செய்துள்ளனர்.

அப்போது அந்த வாகனத்தில் மறைத்து வைத்திருந்த சுமார் 40 லட்ச ரூபாய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பணத்தை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவர் கேரளா மாநிலம் பாலக்காடு, வானியம்குளம் பகுதியை சேர்ந்த சுதீர் என்பது தெரியவந்தது.

சுதீரிடம் கைப்பற்றப்பட்ட ரூ.40 லட்சம்
சுதீரிடம் கைப்பற்றப்பட்ட ரூ.40 லட்சம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கேரள மாநிலம் ஒத்தப்பாலம் பகுதியில் உள்ள ஷோபனா நகைக்கடையில் (Sobana Jewellery) இருந்து பழைய தங்கத்தை கோவைக்கு கொண்டு சென்று விற்பனை செய்துவிட்டு, அதன் மதிப்பிற்கு கிடைத்த பணத்தை கொண்டு செல்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும், தங்கம் விற்பனை செய்ததற்கான ஆவணங்கள் அவரிடம் இல்லாததால், காவல்துறையினர் இது குறித்து வருமான வரித்துறை அலுவலர்களுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

இது குறித்து காவல்துறையினரிடம் கேட்டபோது, “சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் வந்த அவரிடம் விசாரணை செய்ததில் பணம் இருந்தது தெரியவந்தது. இந்த பணத்திற்கான ஆவணங்கள் அவரிடம் இல்லாததால் வருமான வரித்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தோம். சம்பந்தப்பட்ட ரூ.40 லட்சம் பணத்திற்கான ஆவணங்களை அவர் முறையாக ஒப்படைத்தால், அந்த பணத்தை வருமானவரித் துறையிடம் இருந்து திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்” என தெரிவித்தனர்.

