நெல்லையில் 16 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு வலைவீச்சு
போக்சோ வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள இளைஞரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
Published : June 16, 2026 at 7:26 PM IST
திருநெல்வேலி: திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி, 16 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள் (25) என்ற இளைஞர் பெயிண்டராக வேலை பார்த்து வருகிறார். இவரும் அதே பகுதியை சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியும் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி சிறுமியை அவரது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, நேற்று (ஜூன் 15) சிறுமியை காணவில்லை என அவரது பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடியுள்ளனர். அப்போது, சிறுமி பெருமாளின் வீட்டிலிருந்து வந்ததால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் அவரிடம் விசாரித்துள்ளனர். சிறுமியும் நடந்தவற்றைக் கூறியுள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சிறுமியின் பெற்றோர் நெல்லை டவுன் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இன்று (ஜூன் 16) பெருமாள் மீது புகார் அளித்துள்ளனர். மேலும், இந்த புகார் தொடர்பாக சிறுமியிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது பெருமாள் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார். அங்கு வைத்து தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.
சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இளைஞர் பெருமாள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்த பெருமாள் தலைமறைவாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதனால், காவல்துறையினர் மாயமான பெருமாளுக்கு வலை வீசி வருகின்றனர்.
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ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, போக்சோ வழக்குகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகிறது. இதனால் சட்டம் - ஒழுங்கு மேலும் மோசமாகியுள்ளதாகவும், அதனை உடனடியாக சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுபோன்ற சூழலில், நெல்லை டவுன் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு மட்டும் 2 வாரத்தில் 4 போக்சோ வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்நிலையில் 16 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்வதாக கூறி இளைஞர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.