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விசாரணைக்காக காவல் நிலையம் சென்று வீடு திரும்பிய நபர் திடீர் உயிரிழப்பு

மதுபோதையில் மதுக்கடையின் முன்பு தகராறில் ஈடுபட்ட வெங்கடேஷை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று எஸ்.ஐ விசாரணை நடத்தினார்.

எம்.ஜி.ஆர் நகர் காவல் நிலையம்
எம்.ஜி.ஆர் நகர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 6:06 PM IST

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சென்னை: மதுபோதையில் தகராறில் ஈடுபட்டவரை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை செய்து வீட்டிற்கு அனுப்பிய நிலையில், அவர் திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம் சென்னை எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் நிகழ்ந்துள்ளது.

சென்னை எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ் (27). இவர் நேற்று (ஜூன் 8) இரவு மதுபோதையில் அதே பகுதியில் உள்ள மதுக்கடையின் முன்பு தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். இவரின் இந்த செயலால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், எம்.ஜி.ஆர்.நகர் காவல் நிலையத்தைத் தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவித்தனர்.

அதனடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர், வெங்கடேஷை பிடித்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றார். வெங்கடேஷ் மதுபோதையில் இருந்த காரணத்தால் அவரிடம் முழுமையாக விசாரணை மேற்கொள்ள முடியவில்லை.

இதனையடுத்து, காவல் நிலையத்திற்கு வருகை தந்த அவரின் தாயாரிடம் போலீசார் எழுதி வாங்கிக்கொண்டு, மீண்டும் விசாரணைக்கு வர வேண்டும் என வெங்கடேஷை அவருடன் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். வீட்டிற்கு சென்ற அவர் படுத்து உறங்கியுள்ளார்.

நெடுநேரமாக வெங்கடேஷ் விழிக்காமல் உறங்கியதால் குடும்பத்தினர் அவரை எழுப்பியுள்ளனர். அப்போது அவர் மயக்க நிலையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து எம்.ஜி.ஆர் நகர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவலளிக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த போலீசார், அவரின் உடலை கைப்பற்றி கே.கே.நகரில் உள்ள இஎஸ்ஐ அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

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இந்நிலையில், காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு என்று அழைத்து சென்று தாக்கியதால்தான் வெங்கடேஷ் திடீரென உயிரிழந்ததாக அவரது உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இதுகுறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

அதே நேரம் இதுகுறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கும்போது, காவ ல்நிலையத்தில் போலீசார் யாரும் அவரை தாக்கவில்லை என்றும், அவர் ஏற்கெனவே மதுபோதைக்கு அடிமையாகி உடலில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்ததால் உயிரிழந்து இருக்கலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது வெங்கடேஷ் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், அதன் முடிவுகள் வந்த பின்னர்தான் அவரின் திடீர் உயிரிழப்பிற்கான காரணம் தெரியவரும் என தெரிவித்துள்ள காவல் துறை, இந்த சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் கூறியுள்ளனர்.

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எம்ஜிஆர் நகர் காவல்நிலையம்
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