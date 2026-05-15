தாமிரபரணி ஆற்றில் டன் கணக்கில் குவியும் துணி கழிவுகள் - தனி ஒரு மனிதனாக போராடி அகற்றும் முதியவர்

பாபநாசம் சிவன் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தாமிரபரணி ஆற்றில் துணிகளை வீசி மாசுப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

தாமிரபரணி ஆற்றில் குவியும் துணி கழிவுகளை நீக்கும் நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 15, 2026 at 9:48 PM IST

By இரா. மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: பரிகாரம் என்ற பெயரில் தாமிரபரணி ஆற்றில் வீசப்படும் துணி கழிவுகளை ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி மூர்த்தி என்பவர் சுமார் 18 ஆண்டுகளாக தனி ஒருவராக இருந்து போராடி அகற்றி வருகிறார்.

தமிழகத்தில் வைகை, காவேரி என பல்வேறு நதிகள் ஓடினாலும் வற்றாத ஜீவநதி என்ற சிறப்பை பெற்றது தாமிரபரணி ஆறுதான். தமிழர்களின் பழமையான நாகரீகங்களில் ஒன்றான பொருநை நாகரீகம் தாமிபரணி நதிக்கரையில்தான் தோன்றியது.

இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த தாமிரபரணி ஆறு திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி ஆகி, சுமார் 150 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து, இறுதியாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னக்காயலில் கடலில் கலக்கிறது.

தாமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து நீக்கப்படும் துணி கழிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆறு திருநெல்வேலிக்கு மட்டுமல்லாமல் தூத்துக்குடி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி உட்பட ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாகவும், விவசாய தேவைக்கும் பயன்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் அடையாளங்களின் ஒன்றான தாமிரபரணியின் நிலை சமீபக் காலமாக வேதனையளிக்கும் விதமாக மாறியுள்ளது.

நகர் மற்றும் மாநகர் பகுதிகளில் வீட்டுக் கழிவுகளில் தொடங்கி, தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஓட்டல் கழிவுகள் என பல்வேறு வகையான கழிவுகள் ஆற்றில் கலக்கப்படுவதால், ஆற்றின் நீர் மாசடைந்து வருகிறது. இந்த சூழலில் பரிகாரம் என்ற பெயரில் தூக்கி வீசும் துணிக்கழிவுகளால் ஆற்றின் நீர் மாசடைவது மட்டுமின்றி, உயிரினங்களும் செத்து மடியும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் தாமிரபரணி ஆறு, காரையாறு கீழணை வழியாக பாபநாசம் சிவன் கோயில் பகுதியை வந்தடைகிறது. இந்த சிவன் கோயில் புண்ணிய ஸ்தலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இக்கோயிலுக்கு உள்ளூர் பக்தர்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கிறார்கள்.

அப்படி இக்கோயிலுக்கு படையெடுக்கும் மக்கள், பரிகாரம் என்ற பெயரில் தங்களின் துணிகளை நீரில் வீசுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களின் வீட்டில் யாராவது உயிரிழந்தால் அவர்களுக்கு இறுதி காரியம் செய்வதற்காக, அவர்கள் உடுத்திய துணிகள் உட்பட உடைமைகளையும் ஆற்றில் தூக்கி வீசுகின்றனர்.

அப்படி வீசப்படும் துணிகள் எங்கு செல்லும் என்று யாராவது யோசித்து பார்த்தது உண்டா?

'ஆற்றில் துணிகளையோ, குப்பைகளையோ போடாதீர்' என்ற வாசக பலகையை படித்துவிட்டு, அழகிய தாமிர பரணியை பார்க்க சென்றால், பாறைகளுக்கு நடுவில் ஓடும் நீரை மட்டுமின்றி, எங்கும் காண முடியாத துணி மலைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். பொதுவாக ஓடும் ஆற்றில் இயற்கை வாசனை வரும், ஆனால் இங்கு தேங்கிடக்கும் துணிகளினால் துர்நாற்றம் வீசும்.

பக்தர்களால் ஆற்றில் வீசப்படும் துணிகள் அப்படியே அப்பகுதியில் தேங்கி கழிவுகளாக மாறியதே இதற்கு காரணம். இது நீரை மாசுப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, நன்னீரில் வாழும் உயிரினங்களையும் பாதிக்கிறது.

தாமிரபரணியை சீரமைக்க அரசு மற்றும் பல்வேறு தனியார் அமைப்புகள் ஒருபுறம் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாலும், குப்பை மேடு போல் தேங்கி நிற்கும் இந்த துணி கழிவை விக்கிரமசிங்கபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அரசு அதிகாரி மூர்த்தி என்பவர் தனி ஒரு மனிதனாக போராடி அகற்றி வருகிறார்.

முன்னாள் ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தனி ஒரு மனிதனாக போராடும் மூர்த்தி

அரசு புள்ளியில் துறையில் மாவட்ட உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த மூர்த்தி, கடந்த 2010-ம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார். ஓய்வுக்கு முன்பே மூர்த்தி சமூக பணியில் ஈடுபட்டு வந்தவர். இயற்கை மீது பிரியம் கொண்ட அவர், தன்னால் முடிந்த அளவு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என விரும்பினார். அந்த காலக்கட்டத்தில்தான், அவரின் கண் முன்னரே தாமிரபரணி ஆறு மாசடைவதை கண்டு மனமுடைந்தார்.

இதனைத் தடுக்க என்ன வழி என யோசித்த அவர், ஆற்றில் பக்தர்கள் வீசும் துணி கழிவுகளை அகற்ற தொடங்கினார். பல்வேறு தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர்களை ஒருங்கிணைத்து கடந்த 18 ஆண்டுகளாக துணிக்கழிவு உட்பட பல்வேறு கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தி வருகிறார்.

மலை போல் குவிந்து இருக்கும் துணி கழிவுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ஓய்வூதியத்தில் இருந்து மாதம் ரூ.12,000

கோடைக்காலத்தில் ஆற்றில் நீர் குறைவாக இருக்கும் என்பதால், துணி கழிவை அகற்ற அதுவே சரியான நேரமாக உள்ளது. இதற்காக ஆற்றில் இறங்கி வேலை செய்யும் அனுபவம் வாய்ந்த நபர்களை அணுகி, அவர்களின் உதவியுடன் கழிவுகளை அகற்றி வருகிறார். இதற்காக நாள்தோறும் அவர்களுக்கு தலா ரூ.600 ஊதியமாக வழங்குகிறார்.

இந்த பணிக்காக அவரின் சொந்த ஓய்வூதியத்தில் இருந்து மாதம் ரூ.12,000 செலவழித்து வருகிறார். இது தவிர சில தன்னார்வலர்களும் தாமாக முன்வந்து அவருக்கு நிதி உதவி அளிக்கின்றனர்.

துணி கழிவை அகற்றும் நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மும்முரமாக நடைபெறும் துணி கழிவு அகற்றும் பணி

தற்போது கோடைக்காலம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், வழக்கம்போல் மூர்த்தி, ஆட்களை வைத்து துணி கழிவை அகற்றும் பணியை மும்முரமாக நடத்தி வருகிறார்.

ஆற்றில் கரையோரம் மலை போல் குவிந்து கிடக்கும் துணிகளை ரப்பர் டியூப் மற்றும் கம்பிகளை கொண்டு மூட்டை மூட்டையாக அகற்றி வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு கோடைகாலத்திலும் கிட்டத்தட்ட 100 டன் துணிகளை அகற்றி இருக்கிறார் என்பது அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக உள்ளது.

இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், தாமிரபரணி மாசடைவது குறித்தும், துணி கழிவுகள் நீக்கப்படுவது குறித்தும் மன வேதனையுடன் பகிர்ந்துக் கொண்டார்.

அவர் கூறுகையில், ”தாமிரபரணி என்றால் எனக்கு உயிர் அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக 18 ஆண்டுகளாக இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறேன். மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதியோடு இந்த பணியை செய்து வருகிறேன். பாபநாசத்தில் அதிக அளவு உறை கிணறுகள் உள்ளன. இதை சுற்றி துணிகள் அடைந்து நீரை மாசடைய செய்கிறது.

இதனால், நீரில் வாழும் மீன்கள், ஆமைகள் உயிரிழந்து வருகிறது. இந்த கழிவுகளை அகற்ற தினசரி பணியாட்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறோம். ஒருவரால் தினமும் மூன்று மணி நேரம் மட்டும்தான் தண்ணீரில் இருந்து பணி செய்ய முடியும்.

ஒவ்வொரு கோடைகாலத்திலும் கிட்டத்தட்ட 100 டன் துணிகளை அள்ளுகிறோம். இதை செய்யாவிட்டால் வெள்ளம் ஏற்படும் நேரங்களில் துணிகள் மேலும் பல இடங்களுக்கு அடித்து சென்று அங்கும் நீர் மாசடையும். கடந்த 18 ஆண்டுகளாக சுமார் 1500 டன் துணிகளை அப்புறப்படுத்தி இருக்கிறோம்.

இந்த துணிகள் மக்குவதற்கு 30 வருடங்கள் ஆகும். அதற்காகவே இப்போதே எடுத்து விடுகிறோம். எடுக்கப்பட்ட துணிகளை நகராட்சிக்கு அனுப்பி விடுவோம். அவர்கள் அதனை எரித்து விடுவார்கள். தண்ணீரில் கிடப்பதால் துணிகளில் பாக்டீரியாக்கள் உருவாகி இருக்கும் எனவே இதை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடாது.

பரிகாரத்திற்காக சிலர் துணிகளை நீரில் வீசுகிறார்கள். அவர்கள் அதைக் கரை ஓரத்தில் போட்டால் எளிதில் அப்புறப்படுத்திவிடலாம். ஆனால் சுமார் 80 சதவீதம் இறந்து போனவர்களின் துணி, தலையணைகள், போர்வை போன்றவற்றை ஆற்றின் உள்ளே போடுகிறார்கள்.

அரசு அதிகாரியாக ஓய்வு பெற்றாலும், வீட்டில் படுத்து கிடப்பதற்கு எனக்கு மனம் வரவில்லை. என் ஊரு, என் ஆறு என்பதால் இதை செய்கிறேன். மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். தாமிரபரணியை பாதுகாக்கும் கடமை ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது.

இதற்காக எனது ஓய்வூதியத்தில் இருந்து மாதம் 12 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்கிறேன். இதனால் எனக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை. எனது மனசு மிகவும் திருப்தியாக இருக்கிறது. எனது வீட்டை சுத்தம் செய்ததை போல உணர்கிறேன். நதியை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை அனைவருக்கும் உள்ளது” என்றார்.

