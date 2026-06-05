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தந்தையை மகன் அடித்துக் கொலை செய்த வழக்கு; மனைவி உட்பட மேலும் 3 பேர் கைது

பூர்வீக சொத்துக்களை பிரித்துக் கொண்டு வருவது தொடர்பாக கணவன் மனைவிக்கு இடையே அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 10:59 PM IST

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திருநெல்வேலி: மதுபோதையில் தந்தையை அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவத்தில் அவரது மகன் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மனைவி மற்றும் மைத்துனர் உள்ளிட்ட மேலும் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மீனாட்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பைனான்சியர் மாயாண்டி என்ற மகேஷ் என்பவரை மது போதையில் அவருடைய மகன் மகாராஜன் என்ற மனோ நேற்று முன்தினம் கம்பியால் தாக்கி கொலை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக உயிரிழந்த மாயாண்டியின் தந்தை மாரியப்பன் என்னுடைய மகன் இறப்பில் மேலும் சந்தேகம் இருப்பதாக அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறை நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில் பல்வேறு அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

பூர்வீக சொத்துக்களை பிரித்துக் கொண்டு வருவது தொடர்பாக கணவன் மனைவிக்கு இடையே அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் மாயாண்டி தன் மனைவியை அவ்வப்போது அவதூறாக பேசி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக ஆத்திரமடைந்த மனோ தனது தந்தை மாயாண்டியையை இரும்பு கம்பியால் அடித்து கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது

இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கெனவே மகன் மனோ கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக மாயாண்டியின் மனைவி கல்யாணி, மைத்துனர் பாலசுப்பிரமணியன், மகனின் நண்பன் விஸ்வநாதன் என மொத்தம் நான்கு பேர் இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குடும்பத் தலைவர் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

TVL
TIRUNELVELI
தந்தை அடித்துக் கொலை
நெல்லை கொலை வழக்கு
MURDER CASE

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