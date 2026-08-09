ETV Bharat / state

நீலகிரியில் புலி தாக்கி ஒருவர் உயிரிழப்பு- வனத்துறையினரிடம் உறவினர்கள் வாக்குவாதம்

வனவிலங்கு தாக்கி உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட பிறகு இழப்பீடு வழங்குவதை விட மனித உயிர்களை பாதுகாக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

புலி தாக்கி ஒருவர் உயிரிழப்பு- வனத்துறை, காவல் துறையினரிடம் உறவினர்கள் வாக்குவாதம்
புலி தாக்கி ஒருவர் உயிரிழப்பு- வனத்துறை, காவல் துறையினரிடம் உறவினர்கள் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 9:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் அருகே புலி தாக்கி ஒருவர் உயிரிழந்தார். இறந்தவரின் உடலை உறவினர்களுக்கு காண்பிக்காமல், வனத்துறையினரும் காவல் துறையினரும், பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்ததால் அவர்களிடம் உறவினர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடலூர், அடர்ந்த வனப்பகுதியைக் கொண்ட பகுதியாகும். இந்த வனப்பகுதியில் யானை, புலி, சிறுத்தை, கரடி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. தற்போது உணவு மற்றும் குடிநீருக்காக வனவிலங்குகள், குடியிருப்பு பகுதியைத் தேடி வருகின்றன. இதனால் வனவிலங்கு - மனித மோதல் ஏற்பட்டு, பொதுமக்கள் பரிதாபமாக உயிரிழப்பது தொடர்நிகழ்வாக உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. உலக தொல்குடிகள் தினம்: பழங்குடியின மக்களுடன் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துரையாடல்

இந்நிலையில், கூடலூர், ஓவேலி 4ஆம் கேட் பகுதியை சேர்ந்த பாலு என்பவர் நேற்று மாலை 3 மணிக்கு ஊருக்கு தண்ணீர் திறப்பதற்காக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். ஆனால் இரவில் அவர் வீடு திரும்பாத நிலையில் இன்று காலை உறவினர்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டு அவரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, பாலு புலி தாக்கி உயிரிழந்தது வனத்துறையினருக்கு தெரியவந்தது. பாலுவை புலி கோரமாக தாக்கி இருந்ததால், அவருடைய உடலை உறவினர்களுக்கு காண்பிக்காமல் போலீசாரும், வனத்துறையினரும் உடனடியாக பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததாக தெரிகிறது. இதையறிந்த பாலுவின் உறவினர்கள், வனத் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கூடலூர் பகுதியில் வனவிலங்குகள் தாக்கி மனித உயிர்கள் பலியாகி வரும் சம்பவம் தொடர்நிகழ்வாக உள்ளது. ஆனால், வனவிலங்கு - மனித மோதலை தடுக்க வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை எனக் கூறி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

வனவிலங்குகள், குடியிருப்பு பகுதிக்கு வருவதை தடுக்கும் வகையில் வனத்துறையினர் தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க.. காரில் ஏறி விளையாடிய சிறுவன் உயிரிழப்பு; கதவு மூடிக்கொண்டதால் நேரிட்ட பரிதாபம்

இதுபோன்று வனவிலங்கு தாக்கி உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட பிறகு இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழங்குவதை விட விலை மதிக்க முடியாத மனித உயிர்களை பாதுகாக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், வனவிலங்குகள் நகரப் பகுதியில் வருவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

TIGER ATTACK IN GUDALUR
TIGER ATTACK
TIGER ATTACK ONE DEAD
NIGIRIS GUDALUR
TIGER ATTACK IN NIGIRIS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.