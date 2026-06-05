நெல்லையில் இளைஞர் கல்லால் அடித்து கொலை; டாஸ்மாக் கடை முன்பு நடந்த பயங்கரம்
விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட நபர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் கேடிசி நகர் அருகே உள்ள மேல புத்தனேரி பகுதியைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் (25) என்பது தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 5, 2026 at 9:17 AM IST
திருநெல்வேலி: டாஸ்மாக் பாரில் ஏற்பட்ட தகராறில் இளைஞர் ஒருவர் கல்லால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ளது கிருஷ்ணாபுரம் பகுதி. இங்குள்ள ஆதிபராசக்தி நகரில் டாஸ்மாக் மதுபானக் கடை அமைந்துள்ளது.
இந்தக் கடைக்கு நேற்று மாலை வந்த இரண்டு இளைஞர்கள் மதுபானம் வாங்கிக்கொண்டு, அங்குள்ள பாரில் அமர்ந்து குடித்துள்ளனர்.
அப்போது அவர்களுக்கு இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஒருகட்டத்தில், ஆத்திரமடைந்த இருவரும் ஒருவரையொருவர் தாக்க தொடங்கினர்.
இதில் ஒருவர், அருகில் இருந்த பாட்டிலை எடுத்து மற்றொருவரை சரமாரியாக குத்தியதாக தெரிகிறது. இதில் நிலைக்குலைந்து கீழே விழுந்த அவரது முகத்தில் பெரிய கல்லை எடுத்தும் அந்த நபர் போட்டுள்ளார்.
இதில் அந்த நபர் ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனை தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சிவந்திபட்டி போலீசார், அவரது உடலை கைப்பற்றி நெல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக தடய அறிவியல் துறையினர் மற்றும் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கும் பணியும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
திருநெல்வேலி ஊரக துணை கண்காணிப்பாளர் ரகுபதி தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட நபர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் கேடிசி நகர் அருகே உள்ள மேல புத்தனேரி பகுதியைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் (25) என்பது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கொலையாளியை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். நெல்லை முழுவதும் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கொலையாளியை பிடிக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதா? சாதாரணமாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் கொலை நடந்ததா? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள்.
டாஸ்மாக் கடை முன்பு நடைபெற்ற இந்த கொலை சம்பவத்தால் திருநெல்வேலியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, நெல்லை சந்திப்பு மீனாட்சிபுரம் பிள்ளையார் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த மாயாண்டி (43) என்பவரை அவரது மகனான மகாராஜன் (18) நேற்று முன்தினம் இரும்புக் கம்பியால் சரமாரியாக தாக்கி கொலை செய்தார்.
வேலைக்கு போகாமல் ஊர் சுற்றித் திரிந்ததை கண்டித்ததால், ஆத்திரமடைந்த மகாராஜன் தனது தந்தை மாயாண்டியை கொலை செய்ததாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தில் மகாராஜனை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், கொலையை மறைக்க முயற்சித்ததாக மகாராஜனின் தாயார் உட்பட 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.