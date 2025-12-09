அதிரப்பள்ளி அருகே காட்டு யானை தாக்கி ஒருவர் பலி; வனத்துறை அலுவலகத்தை சூறையாடிய பொதுமக்கள்
சம்பவத்தால் பீதி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : December 9, 2025 at 4:00 PM IST
கோயம்புத்தூர்: காட்டு யானை தாக்கி முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சாலக்குடி எம்எல்ஏ சனீஸ் குமார் ஜோசப் தலைமையில் வனத் துறை அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வால்பாறையை அடுத்த தமிழக - கேரள எல்லையான அதிரப்பள்ளி அருகே உள்ள பீலார்முழி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுப்ரன் (67). இவர் நேற்று அதிகாலை (டிச.8) காட்டு யானை தாக்குதலில் உயிரிழந்தார். தேநீர் அருந்துவதற்காக வெளியே வந்த அவரை, வனப் பகுதியிலிருந்து திடீரென வந்த யானை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடுமையான காயங்களால் சுப்ரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அந்த வழியே சென்ற ஒரு பெண்மணி சம்பவத்தை கண்டு உடனடியாக வனத் துறையினருக்கும், அருகிலிருந்த பொதுமக்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்தார்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சாய்பன்குழி வனத்துறையினர் சுப்ரனின் உடலை கைப்பற்றினர். இந்த சம்பவத்தால் பீதி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் வனத் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தின் போது வனத்துறை வாகனம், அலுவலக ஜன்னல் கண்ணாடிகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.
அதன் பின்னர் திருச்சூர் ஆர்டிஓ சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மக்களுடன் பேசி சமரசம் செய்ய முயன்றார். அப்போது, காட்டு யானையை பிடித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பொதுமக்கள் வைத்தனர்.
இதற்கிடையே, சுப்ரனின் உடல் திருச்சூர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டு, நாளை பிரேத பரிசோதனை நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவரை யானை மிதித்து கொன்றதால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
மேலும் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் 10 அடி பாலத்தில் ஒரு மலைவாழ் பகுதியை சேர்ந்தவரை யானை மிதித்து கொன்றது. இந்நிலையில், சுப்ரனை காட்டு யானை தாக்கி கொன்ற சம்பவத்தை கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சாலக்குடி எம்எல்ஏ சனீஸ் குமார் ஜோசப் தலைமையில் வனத்துறை அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
இது குறித்து எம்எல்ஏ சனீஸ் குமார் ஜோசப் கூறுகையில், தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் காட்டு யானை அட்டகாசம் அதிகரித்து வருகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வரும் பகுதி என்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். விரைவில் காட்டு யானையை பிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.