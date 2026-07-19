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கள்ளக்குறிச்சி: சொத்துக்காக சகோதரியை கூலிப்படை ஏவி கொன்ற அண்ணன்

சொத்து பிரச்சனை காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றுள்ளது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கொலை நிகழ்ந்த இல்லத்தில் ஆய்வில் ஈடுபட்ட போலீசார்
கொலை நிகழ்ந்த இல்லத்தில் ஆய்வில் ஈடுபட்ட போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 9:52 PM IST

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கள்ளக்குறிச்சி: சொத்துக்காக தங்கையை சொந்த அண்ணனே கூலிப்படை வைத்து கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் பேரூராட்சியில் வசித்து வந்தவர் தீபா. இவரது கணவர் பாபு. இவர்களுக்கு யஷ்வந்த் குமார், யோக பிரவீன் குமார் என்ற இரு மகன்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், நேற்று (ஜூலை 18) இரவு தீபா கொடூரமான முறையில் சிலரால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸ் தரப்பில் கிடைத்த தகவலின்படி, "தீபாவின் தந்தை ராஜேந்திரன், பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே இருந்த தனக்குச் சொந்தமான 80 சென்ட் நிலத்தை சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீபாவின் மகன்கள் பெயரில் தானமாக எழுதி வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சொத்து தொடர்பாக தீபாவின் உடன்பிறந்த அண்ணன் காந்தகுமார் அதிருப்தியில் இருந்துள்ளார். மேலும், நிலத்தை தனது பெயருக்கு மாற்றித் தருமாறு அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்துள்ளார். ஆனால், அதற்கு தீபா ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. கொலை நடைபெற்ற அன்று ஆறு பேர் கொண்ட கும்பலுடன் தீபாவின் வீட்டிற்கு வந்த காந்தகுமார், அவரிடம் மீண்டும் சொத்து தொடர்பாக தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அப்போது, வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் மறைத்து வைத்திருந்த மிளகாய் பொடியை தீபாவின் முகத்தில் தூவி, பின்னர் அரிவாளால் அவரை காந்தகுமாரும், அவருடன் வந்த கூலிப்படை கும்பலும் சரமாரியாக வெட்டினர். இந்த தாக்குதலை தடுக்க முயன்ற தீபாவின் கணவர் பாபுவையும் அந்த கூலிப்படைக் கும்பல் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறது.

இந்த தாக்குதலில் பாபுவின் கைகள் மற்றும் தலையில் பலத்த வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில், அவர் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேநேரத்தில், தீபாவுக்கு தலை மற்றும் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆழமான வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டதால், அவர் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, தலைமறைவாகியுள்ள காந்தகுமார் மற்றும் அவருடன் தப்பியோடிய கூலிப்படையினர் தேடப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்காக திருக்கோவிலூர் உட்கோட்ட டிஎஸ்பி பார்த்திபன் மேற்பார்வையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது" என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

சொத்து பிரச்சினை காரணமாக உடன்பிறந்த சகோதரியை திட்டமிட்டு கொலை செய்த சம்பவம் சங்கராபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

கள்ளக்குறிச்சி கொலை சம்பவம்
KALLAKURICHI WOMEN MURDER
HIT SQUAD
FAMILY ISSUE
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