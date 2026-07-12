வியட்நாம் படகு விபத்தில் சிக்கி திருவள்ளூரை சேர்ந்தவர் உயிரிழப்பு; உடலை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் உறவினர்கள்
உயிரிழந்த பாபுவின் உடலை இந்தியா கொண்டு வர மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவ வேண்டும் என அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : July 12, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 3:54 PM IST
திருவள்ளூர்: வியட்நாம் படகு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பாபு என்பவரது உடலை எதிர்பார்த்து அவரது உறவினர்கள் கண்ணீருடன் காத்திருக்கின்றனர்.
வியட்நாமின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான ஃபூ குவோக் தீவு அருகே, இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு ஒன்று நேற்று எதிர்பாராத விதமாக கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. 32 இந்தியர்கள் மற்றும் 3 படகு ஊழியர்கள் என மொத்தம் 35 பேருடன் அந்தப் படகு சென்று கொண்டிருந்தபோதே திடீரென இந்தக் கோர விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.
தகவல் அறிந்தது மீட்புக் குழுவினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தினர். இருப்பினும், இந்த விபத்தில் 10 தமிழர்கள் உட்பட 15 இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர். திருச்சி, சேலம், தருமபுரி, வேலூர் என பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த 10 தமிழக சுற்றுலா பயணிகள் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவரும் உயிரிழந்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி கோட்டைக்கரை பகுதியை சேர்ந்தவர் பாபு (52). இவர் தமது வீட்டின் அருகே பிரபல செல்போன் மற்றும் பிரபல சமையல் எண்ணெய் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்துள்ளார். இவருக்கு ஜஸ்வந்த் (21) என்ற மகன் டெல்லி நொய்டாவில் எம்பிஏ பயின்று வருகிறார். மகள் நேஹா (19) சென்னை போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ரேடியாலஜி பயின்று வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த 8-ஆம் தேதி வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா சென்ற பாபு, நேற்று நடைபெற்ற படகு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழிந்தார்.
இது குறித்து உயிரிழந்த பாபுவின் உறவினரான மோகன்ராஜ் என்பவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது, "கடந்த 8-ஆம் தேதி லாவா செல்போன் நிறுவனம் வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றனர். சுற்றுலாவை முடித்துக்கொண்டு இன்று (ஜூலை 12) வீடு திரும்புவார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தோம்.
ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக நேற்று காலை 11.30 மணி அளவில் அவர் விபத்தில் சிக்கியதாக எங்களுக்கு தொலைபேசியில் தகவல் வந்தது. இது எங்களுக்கும், அவரின் குடும்பத்துக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகும். அவரது உடலை விரைவில் சொந்த ஊர் கொண்டு வர மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவ வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.