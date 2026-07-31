டெண்டர் பெற்று தருவதாக கூறி ரூ. 12.70 லட்சம் மோசடி - தெலங்கானாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது
இந்த மோசடி வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்ட முக்கிய குற்றவாளியை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
Published : July 31, 2026 at 12:28 PM IST
சென்னை: இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் டெண்டர் வரவுள்ளதாகவும், அதற்கு முன்பணமாக பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை செலுத்த வேண்டும் எனவும் கூறி ரூ. 12.70 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் தெலங்கானாவைச் சேர்ந்த ஒருவரை சைபர் கிரைம் போலீஸார் கைது செய்தனர்.
சென்னை வானகரம் மேட்டுக்குப்பம் கிருஷ்ணா இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ஜெயந்தி பாபு (35). இவரை தொடர்புகொண்ட மர்ம நபர் ஒருவர், இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் ரூ. 4 கோடி மதிப்பிலான தானியங்கி கதவுகள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறியுள்ளார்.
மேலும் அந்த டெண்டரைப் பெறுவதற்கு முன்பாக செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக பணம் செலுத்த வேண்டும் என அந்த நபர் கூறியதையடுத்து, அவர் தெரிவித்த வங்கிக்கணக்குக்கு பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மொத்தம் ரூ. 12,70,520 பணத்தை ஜெயந்தி பாபு அனுப்பியதாக தெரிகிறது.
அதன் பின்னர், சில நாட்களாகியும் அந்த நபர் தன்னை தொடர்பு கொள்ளாததால் ஜெயந்தி பாபுவே மீண்டும் அவரை செல்போனில் அழைத்துள்ளார். ஆனால் அந்த செல்போன் எண் ஸ்விட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த ஜெயந்தி பாபு, இதுகுறித்து கடந்த மார்ச் 11-ஆம் தேதி சென்னை சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மேற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது ஜெயந்தி பாபு பணம் அனுப்பிய வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்தபோது அது பாரத் ஸ்டேட் வங்கி கணக்கு அனுப்பப்பட்டது தெரிய வந்தது. அந்த கணக்கை வைத்து போலீசார் விசாரணை செய்தபோது அது தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மோகிலிகிட்டா மகேஷ் (33) என்பவரின் கணக்கு என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இந்த விவரங்களின் அடிப்படையில் மேற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் போலீசார், தெலங்கானா மாநிலத்துக்குச் சென்று மொய்னாபாத் காவல் நிலைய போலீசாரின் உதவியுடன் மெடப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மோகிலிகிட்டா மகேஷை கடந்த 27ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
பின்னர் அவரை தெலங்கானா மாநில கூடுதல் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர். அவரிடமிருந்து ஒரு செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
போலீசாரின் விசாரணையில், மோகிலிகிட்டா மகேஷ் ஆன்லைன் சேவை நிறுவனம் நடத்தி வருவதும், அவர் மோசடி செய்த நபருடன் சேர்ந்து சதித் திட்டம் தீட்டியதும் தெரியவந்தது. மோசடி செய்த நபரின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் மகேஷ் செல்போனில் தொடர்புகொண்டு ஜெயந்தி பாபுவிடம் பேசியுள்ளார்.
மேலும் தனது வங்கிக்கணக்கை அந்த நபரிடம் வழங்கி ஜெயந்தி பாபுவிடமிருந்து பணத்தை தனது கணக்கில் வரவுவைத்த பின்னர், அந்தப் பணத்தை மோசடி செய்த நபரிடம் கொடுத்துள்ளார். இதற்காக அந்த மோசடி நபரிடமிருந்து கமிஷன் தொகையாக 2.75 லட்சம் பெற்றதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட மோகிலிகிட்டா மகேஷ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்ட முக்கிய குற்றவாளியை சென்னை மேற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.