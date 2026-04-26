மதுபோதையில் கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தவர் பலி; ஓட்டுப் போட சொந்த ஊர் வந்த நிலையில் சோகம்
உறவினர்களில் ஒருவர் சந்தேகத்துடன் கிணற்றுக்குள் எட்டிப் பார்த்தபோது, ஆனந்தன் சடலமாக மிதந்து கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது.
Published : April 26, 2026 at 10:07 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்டறம்பள்ளி அருகே மது போதையில் கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்த நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். ஓட்டுப் போட சொந்த ஊருக்கு வந்திரு்ந்த நிலையில், இந்த சோகம் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்டறம்பள்ளியை அடுத்த ஜங்களாபுரம் பூசாரியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன் என்பவரின் மகன் ஆனந்தன். இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் உள்ளனர். மேலும், ஆனந்தன் பாண்டிச்சேரியில் உள்ள பேக்கரி கடை ஒன்றில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக அவர் தனது சொந்த ஊரான ஜங்களாபுரம் பூசாரியூருக்கு வந்துள்ளார். ஊருக்கு வந்த அவர், தினந்தோறும் அளவுக்கு அதிகமாக மது குடித்து விட்டு சுற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதேபோல், நேற்றைய தினமும் (ஏப்ரல் 25) அவர் வீட்டின் அருகே உள்ள கிணற்று சுவர் மீது அமர்ந்து மது அருந்தியிருக்கின்றார். அப்போது அளவுக்கு அதிகமான மது போதை காரணமாக கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்து இறந்துள்ளார்.
இதை அறியாத குடும்பத்தினர், நீண்ட நேரம் ஆகியும் ஆனந்தன் வீடு திரும்பவில்லை என நினைத்துக் கொண்டு அவரை ஊர் முழுக்க தேடியுள்ளனர். பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில் இன்று மாலை சுமார் 6 மணி அளவில் ஆனந்தனின் உறவினர்களில் ஒருவர் கிணற்றுக்கு அருகே சென்றபோது, கிணற்றுக்கு வெளியே செருப்பு ஒன்று இருப்பதை பார்த்துள்ளார்.
இதையடுத்து அவர் சந்தேகத்துடன் கிணற்றுக்குள் எட்டிப் பார்த்தபோது, ஆனந்தன் சடலமாக மிதந்து கொண்டிருந்தார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவர் கத்தி, கூச்சலிட்டுள்ளார். இவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு மேலும் சிலரும் அங்கு கூடியிருக்கின்றனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, ஆனந்தன் குடும்பத்தினருக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாருக்கும் கிராம மக்கள் தகவல் கொடுத்தனர். இதன்பேரில் தீயணைப்புத் துறையினருடன் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த நாட்டறம்பள்ளி காவல் நிலைய போலீஸார், ஆனந்தனின் உடலை கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்டனர்.
இதன் பின்னர் அந்த உடலை திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அவர்கள் அனுப்பி வைத்தனர். முன்னதாக, ஆனந்தனின் உடலை பார்த்து உறவினர்கள் கதறி அழுதது பார்ப்போரை கலங்கச் செய்யும் வகையில் இருந்தது. மேலும், மது போதையில் கிணற்றில் ஒருவர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.