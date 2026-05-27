நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி சென்னையைச் சேர்ந்தவர் உயிரிழப்பு - சாத்தனூர் அணைக்கு சுற்றுலா வந்தபோது சோகம்
Published : May 27, 2026 at 8:50 AM IST
திருவண்ணாமலை: தண்டாரம்பட்டு அருகே உள்ள சாத்தனூர் அணைக்கு குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா வந்தபோது, நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி குடும்பத் தலைவர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை நந்தனம் பகுதியில் வசித்து வந்த சசிக்குமார் (வயது 42), கோடை விடுமுறைக்காக தனது குடும்பத்துடன், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு அருகே உள்ள உறவினர் வீட்டுச் சென்றுள்ளார். அப்போது, தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் சுற்றுலாத் தலமான சாத்தனூர் அணைக்கு அவர்கள் சென்றுள்ளனர்.
சாத்தனூர் அணைப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுலா மையத்தில் வண்ண மீன் கண்காட்சி, முதலைப் பண்ணை மற்றும் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பூங்கா போன்ற இடங்களில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை கழித்தனர். பிறகு சசிகுமார் தனது மனைவி அருணா மற்றும் மகள் ஜீவிதா, மகன் வின்ஸ்ரீ ஆகியோருடன் உடன் நீச்சல் குளத்தில் குளிக்கத் தொடங்கினார்.
நீச்சல் குளத்தில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக குளித்துகொண்டிருந்தபோது, சசிகுமார் திடீரென நீரில் மூழ்கினார். இதையடுத்து, அருகில் இருந்த குடும்பத்தினரும், சுற்றுலாத் தலத்தில் இருந்த பொதுமக்களும் அவர் நீரில் மூழ்குவதை கவனித்து குரல் கொடுத்தனர்.
அவசரமாக அங்கு கூடியிருந்தவர்களும், குடும்பத்தினரும் சேர்ந்து சசிகுமாரை நீரிலிருந்து மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனர். பின்னர், உடனடியாக அவரை சிகிச்சைக்காக தண்டராம்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதித்தபோது ஏற்கெனவே அவர் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்திருந்த போதிலும், அவரை காப்பாற்றும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறவில்லை.
இதையடுத்து, சாத்தனூர் அணை காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் சரவணன் ஆகியோர் சிசிகுமாரின் உடலை மீட்டு, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.