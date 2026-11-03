சாலையோர பள்ளத்தில் தேங்கிய தண்ணீரில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞர் உயிரிழப்பு
அடுத்தடுத்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் முன் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, பழுதடைந்த மின்சார கேபிளை சீரமைத்து, அதனைப் பாதுகாப்பாக மண்ணுக்குள் புதைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 3, 2026 at 7:18 PM IST
சென்னை: சாலையோர பள்ளத்தில் தேங்கிய தண்ணீரில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செங்குன்றத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தவர் சக்திவேல். இவர் பணியை முடித்து, செங்குன்றத்தில் இருந்து மாதவரம் நோக்கி தன்னுடைய இரு சக்கர வாகனத்தில் புறப்பட்டு சென்றார். அவ்வாறு அவர் மாதவரம் பகுதியை நெருங்கிய போது சென்னை - கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு அவர், சாலையோர மண் பாதையில் தனது இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் பெய்த மழை காரணமாக அவர் சென்ற பாதையில் மழைநீர் தேங்கியிருக்கின்றது. மேலும், அந்த தண்ணீரில் மின்சாரக் கேபிளில் இருந்து மின்சாரமும் கசிந்திருக்கிறது.
இதனை அறியாமல், சக்திவேல் தனது காலை தரையில் ஊன்றினார். அப்போது அவரை மின்சாரம் தாக்கியதில், அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீசார், சக்திவேலின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், சக்திவேல் உயிரிழப்புக்கு மின்வாரியத்தின் அலட்சியமே காரணம் என அவரின் உறவினர்களும், அப்பகுதி மக்களும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். குறிப்பாக, உயிரிழப்புக்குக் காரணமானதாகக் கூறப்படும் மின்சாரக் கேபிள் பல ஆண்டுகளாகப் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் திறந்தவெளியில் இருந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இதனால்தான் சக்திவேல் பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கிறார் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
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தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் முன் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, பழுதடைந்த மின்சார கேபிளை சீரமைத்து, அதனைப் பாதுகாப்பாக மண்ணுக்குள் புதைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.