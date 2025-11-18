சாலையின் குறுக்கே வந்த நாய் - விபத்தில் கணவர் உயிரிழப்பு; மனைவி கவலைக்கிடம்!
Published : November 18, 2025 at 6:18 PM IST
மதுரை: மதுரை அலங்காநல்லூர் சாலை சிக்கந்தர் சாவடியில் இருசக்கர வாகனத்தில் தம்பதி சென்று கொண்டிருந்த போது குறுக்கே வந்த நாயால் கீழே விழுந்து கணவன் உயிரிழந்தார். படுகாயம் அடைந்த மனைவி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை ஜீவா நகரை சேர்ந்தவர் வெங்கடசுப்பு (56), இவரது மனைவி பத்மாவதி (54). இவர்கள் மதுரையிலிருந்து அலங்காநல்லூர் நோக்கிச் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அவர்கள், சிக்கந்தர் சாவடி அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது திடீரென நாய் ஒன்று இரு சக்கர வாகனம் குறுக்கே பாய்ந்தது.
இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் பயனித்த இருவரும் சறுக்கி கீழே விழுந்தனர். அந்த நேரத்தில் பின்னால் வந்த அரசு பேருந்து அவர்கள் மீது மோதியதில் வெங்கடசுப்பு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தர். மனைவி பத்மாவதி படுகாயத்துடன் அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதில் குறுக்கை வந்த நாயும் உயிரிழந்தது. மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அலங்காநல்லூர் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சமீப சில காலமாகவே தெரு நாய்களால் குழந்தைகள் உட்பட அனைவரும் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், நாய்க் கடியால் ஏற்படும் ரேபிஸ் நோய் உலகம் முழுவதுமே பெரும் சவாலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக மதுரை போன்ற மாநகராட்சிகளில் அதிகரித்து வரும் தெரு நாய்களால் சாலை விபத்துகளும் மிக இயல்பாக நடந்து வருகின்றன.
இந்த விபத்துகளில் பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை பாதிக்கப்பட்டு வருவது அண்மையில் அதிகரித்து வருகிறது. ஒருபுறம் வெறிநாய் கடியால் ஏற்படும் மரணங்கள், மற்றொருபுறம் துரத்துகின்ற நாய்களால் ஏற்படும் விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழக்கும் அவல நிலை. இந்த சிக்கல்களில் இருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்ற அரசும் மாநகராட்சியும் இணைந்து செயல்பட்டு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல்வேறு தரப்பிலும் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.