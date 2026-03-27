பேரிகார்டில் மோதிய இருசக்கர வாகனம்: நீண்டநேரமாக ஆம்புலன்ஸ் வராததால் பறிபோன உயிர்
விபத்து நிகழ்ந்து இரண்டு மணிநேரமாகியும் ஆம்புலன்ஸ் வராததே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
Published : March 27, 2026 at 11:11 AM IST
அரியலூர் : சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேரிகார்டில் இரு சக்கர வாகனம் மோதி விபத்துக்குள்ளான நிலையில், ஆம்புலன்ஸ் வர நீண்டநேரம் ஆனதால் ஒரு உயிர் பறிபோன சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம் வி.கைகாட்டி அருகே புதுப்பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மதியழகன் (55). இவர் கார்பெண்டராக வேலை செய்து வருகிறார். இதனிடையே, நேற்றிரவு (மார்ச் 26), விளாங்குடி கிராமத்திற்கு சென்றுவிட்டு தனது இருசக்கர வாகனத்தில், திருச்சி - சிதம்பரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணித்து வீடு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது ரெட்டிபாளையம் கிராமம் அருகே வரும் போது, சாலையில் காவல்துறையினர் வைத்திருந்த பேரிகார்டில் அவர் எதிர்பாரதவிதமாக மோதினார். இதில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அவரை காப்பாற்ற வேண்டி, அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த அவருக்கு தண்ணீர் கொடுத்து ஊர்மக்கள் ஆம்புலன்ஸுக்காக காத்திருந்தனர்.
ஆனால், சுமார் 2 மணிநேரமாகியும் ஆம்புலன்ஸ் வரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் முதலுதவி சிகிச்சை கூட கிடைக்காமல் மதியழகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, ரெட்டிப்பாளையம் பொதுமக்கள் விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் ஒன்றுகூட தொடங்கினர்.
இந்நிலையில், விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேரிகார்டு வைத்த போலீசாரை கண்டித்தும், நீண்டநேரமாகியும் ஆம்புலன்ஸ் வராததை கண்டித்தும் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்த விக்கிரமங்கலம் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
ஆனால், போலீசாரின் சமாதானத்தை ஏற்க மறுத்த பொதுமக்கள், அவர்களுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த மறியல் போராட்டம் காரணமாக திருச்சி - சிதம்பரம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பின்னர்ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவரின் உடலை, அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர்.
இதனையடுத்து பொதுமக்கள் தங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு திரும்பிச் சென்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு விசாரித்து வருகின்றனர். உயிரிழந்த நபர் ஹெல்மெட் அணியவில்லை என்பது முதல்கட்ட தகவலில் தெரியவந்துள்ளது. ஆம்புலன்ஸ் சரியான நேரத்தில் வந்திருந்தால், அவரின் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கலாம் என மக்கள் தெரிவித்தனர்.