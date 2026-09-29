நெஞ்சு எரிச்சலுக்கு மாத்திரை வாங்க மெடிக்கல் ஷாப் சென்ற நபர் அப்படியே மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
மாத்திரை வாங்குவதற்காக சுவாமிநாதன் மருந்தகம் சென்றபோது, திடீரென மயங்கி விழுந்தது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன.
Published : September 29, 2026 at 7:46 PM IST
திருவாரூர்: நெஞ்சு எரிச்சலுக்கு மாத்திரை வாங்க சென்ற நபர் மருந்தக வாசலிலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் நகரத்திற்குட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுவாமிநாதன் (44). இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். அதே பகுதியில் கேபிள் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், சுவாமிநாதனுக்கு நேற்று நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து அவர் திருவாரூர் பனகல் சாலையில் உள்ள மருந்தகம் ஒன்றில் மாத்திரை வாங்குவதற்காக தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்.
பின்னர், அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பில் தனக்கு நெஞ்சு எரிச்சல் இருப்பதாகக் கூறி, மாத்திரை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும்போதே அவர் திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார். அதனைக் கண்ட அப்பகுதியில் இருந்த நபர்கள், அவரை உடனடியாக தூக்கி அவரது முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்துள்ளனர். ஆனால், அவரது உடலில் அசைவு இல்லாததால், சுவாமிநாதனை உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
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அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், சுவாமிநாதன் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர், இந்த தகவல் அவரது குடும்பத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
சுவாமிநாதன் மருந்தகத்தில் மாத்திரை வாங்குவதற்காக சென்றபோது திடீரென மயங்கி விழுந்தது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி லைரலாகி வருகிறது.