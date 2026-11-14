மதுரையில் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்டவர் காவல் நிலையத்திலேயே விபரீத முடிவு - வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்
விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்டவர் காவல் நிலையத்திலேயே உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 10:03 AM IST
மதுரை: செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவரை விசாரணைக்கு அழைத்து வந்த நிலையில், அவர் காவல் நிலையத்திலேயே தூக்கிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம், தேவாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவர், ஒரு புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக மதுரை மாவட்டம் செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில், காவல் நிலையத்தின் உள்ளேயே அவர் தூக்கிட்டுத் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, அவரது உடலைக் கைப்பற்றிய போலீசார், உடற்கூராய்வு பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நபர் காவல் நிலையத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து தென்மண்டல காவல்துறைத் தலைவர் (ஐஜி) விஜயேந்திர பிதாரி கூறுகையில், “காவல் நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்தக் காட்சிகளை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் சம்பவம் தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் தெரிய வரும்.
மேலும், காவல் நிலையத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதால், நடைமுறைப்படி நீதித்துறை விசாரணை நடத்தப்படும். இந்த வழக்கின் விசாரணை சிபிசிஐடி (CB-CID) பிரிவுக்கு மாற்றி ஒப்படைக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
அத்துடன், சம்பவத்தின் போது காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த போலீசார் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் கூறினார்.
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பாலகிருஷ்ணனுக்கு நெருக்கடி ஏதேனும் கொடுக்கப்பட்டதா? அல்லது துன்புறுத்தப்பட்டரா? என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், சிசிடிவி பதிவுகள், உடற்கூராய்வு அறிக்கை மற்றும் நீதித்துறை விசாரணையின் முடிவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து முழுமையான விவரங்கள் தெரிய வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காவல் நிலையத்திலேயே விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நபர் உயிரிழந்த சம்பவம் மதுரை மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.