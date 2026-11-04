ஜிபிஎஸ் கருவியுடன் விமானத்தில் பயணம் செய்ய முயன்ற நபர் - சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு
சென்னையில் இருந்து மங்களூர் செல்ல முயன்றவரிடமிருந்து ஜிபிஎஸ் கருவியை விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : November 4, 2026 at 7:00 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் அனுமதியில்லாத ஜிபிஎஸ் கருவியுடன் பயணம் செய்ய முயன்ற கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த தனியார் நிறுவன பொறியாளரின் விமானப் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
சென்னை உள்நாட்டு விமான முனையத்தில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் மங்களூருக்கு இன்று (நவ.4) காலை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் புறப்படத் தயாராக இருந்தது. இதையொட்டி விமானத்தில் பயணம் செய்ய வந்த பயணிகளின் உடைமைகளை விமான நிலைய பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் ஸ்கேனர் கருவிகள் மூலம் சோதனை செய்து, உரிய பரிசோதனைகளுக்குப் பிறகு விமானத்தில் ஏற அனுமதித்து வந்தனர்.
அப்போது, கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் (33) என்பவர் மங்களூர் செல்வதற்காக விமான நிலையத்திற்கு வந்திருந்தார். அவரது உடைமைகளை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஸ்கேன் செய்து பரிசோதித்த போது விமானத்தில் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படாத பொருள் இருப்பதற்கான அறிகுறி தெரியவந்தது.
மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஜிபிஎஸ் கருவி
இதனால் சந்தேகமடைந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆகாஷின் உடைமைகளைத் தனியாக எடுத்து வைத்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது தனது உடைமைகளில் சந்தேகத்திற்குரிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்றும், தான் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பொறியாளராகப் பணிபுரிந்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அவரது உடைமைகளை அதிகாரிகள் முழுமையாகச் சோதனையிட்டனர். அப்போது அதில் ஜிபிஎஸ் கருவி ஒன்று மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து விமானப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி அந்தக் கருவியை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர்.
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விமானம் பயணம் ரத்து
இதனைத் தொடர்ந்து ஆகாஷ் மங்களூர் செல்வதற்காக முன்பதிவு செய்திருந்த விமானப் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. மேலும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஜிபிஎஸ் கருவியுடன் ஆகாஷையும் மேல் விசாரணைக்காக சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து விமான நிலைய போலீசார் ஆகாஷிடம் ஜிபிஎஸ் கருவி குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதன் பயன்பாடு என்ன? எதற்காக அதனை விமானத்தில் எடுத்து செல்ல முயன்றார்? என்பது உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதனால் விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.