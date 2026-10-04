தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் தங்க மோதிரம் கேட்டு செவிலியரை தாக்கிய நபர் - தஞ்சையில் பரபரப்பு
பயனர் ஒருவர் தங்க மோதிரம் கேட்டு கிராம சுகாதார செவிலியரை தாக்கிய சம்பவம் தொடர்பாக பட்டீஸ்வரம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 4, 2026 at 5:06 PM IST
தஞ்சாவூர்: தாய் மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தில் மோதிரம் வழங்கக்கோரி கிராம சுகாதார செவிலியர் மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினரை பயனர் ஒருவர் மண்வெட்டியால் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே முழையூர் சமத்துவபுரத்தில் உள்ள சுகாதார நிலையத்தில் கிராம சுகாதார செவிலியராக அலமேலு (35) என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். இதே பகுதியை சேர்ந்த மதன் - வனிதா தம்பதியருக்கு கடந்த செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி குழந்தை பிறந்துள்ளது.
அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு தாய் மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தில் கீழ் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்று செலிவியர் அலமேலு, மதனிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத்தொடர்ந்து, மதன் - வனிதா தம்பதியினருக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு இன்று (அக்.4) அவர்களது வீட்டில் சாமி கும்பிடும் நிகழ்வு நடைபெற இருந்துள்ளது. அப்போது தங்க மோதிரத்தை வைத்து சாமி கும்பிட வேண்டும் என்று கூறி, அதற்கான தங்க மோதிரத்தை உடனே தர வேண்டும் என்று கிராம சுகாதார செவிலியர் அலமேலுவிடம் மதன் கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு குழந்தை பிறந்த தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில்தான் உங்களை அழைத்து மோதிரம் தருவார்கள் என செவிலியர் அலமேலு விவரம் தெரிவித்துள்ளார். அதனை ஏற்காத மதன் மது போதையில் செவிலியர் அலமேலு, அவரது சித்தி சுஜாதா மற்றும் அவரது சகோதரர் சுமன் ஆகியோரை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன், மண்வெட்டியாலும் தாக்கி உள்ளார். இதில் செவிலியரின் சித்தி சுஜாதாவுக்கு தலையிலும், சகோதரர் சுமனுக்கு கையிலும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், செவிலியர் அலமேலுவின் தலை மற்றும் கை கால்களில் காயம் ஏற்பட்டது.
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இதையடுத்து, உடனடியாக இவர்கள் மூவரும் கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக பட்டீஸ்வரம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கிராம சுகாதார செவிலியர் அலமேலு, ”அரசின் திட்டத்தின் கீழ் பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்றும் விவரம் தெரிவித்த பின்னரும், அந்த நபர் தகாத வார்த்தைகளில் பேசி தாக்கியுள்ளார். தனக்கு நிகழ்ந்த தாக்குதல் சம்பவத்தை போல் பிற கிராம சுகாதார செவிலியர்களுக்கு நடக்கக்கூடாது எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.