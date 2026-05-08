கிண்டியில் பெண்கள் கழிவறையில் வீடியோ எடுத்தவர் கைது
பெண்கள் கழிவறையில் செல்போன் மூலம் வீடியோ எடுத்த நபர் மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : May 8, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: பெண்கள் கழிவறையில் செல்போன் மூலம் வீடியோ எடுத்த நபரை கிண்டி போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 23 வயது பெண் ஒருவர் சென்னையில் உள்ள கிண்டி பகுதியில் தனது தோழிகளுடன் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை அவர் தங்கி இருந்த வீட்டின் கழிவறைக்கு சென்ற போது, ஜன்னல் வழியே ஒரு நபர் செல்போனில் வீடியோ எடுத்துக் கொண்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
அதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண், கூச்சலிட்டவாறு வெளியே சென்று அந்த நபரை பிடித்துள்ளார். தொடர்ந்து, அவரிடம் இருந்த செல்போனை பிடுங்க முயன்ற போது, அந்த நபர் பெண்ணை தகாத வார்த்தையில் பேசியதோடு, செல்போனையும் தர மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பெண் கத்தி கூச்சலிடவே, அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்துள்ளனர்.
அதை பார்த்த அந்த நபர், செல்போனை கீழே போட்டு விட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார். மேலும், அந்த பெண் கழிவறைக்குள் சென்று பார்த்த போது மற்றொரு செல்போனையும் அவர் கழிவறை ஜன்னல் அருகே வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அந்த பெண் இரண்டு செல்போன்களையும் எடுத்துக் கொண்டு கிண்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், செல்போன்களை கைப்பற்றி, தப்பி ஓடிய நபர் குறித்தும் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதையடுத்து கிண்டி காவல் ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து, பெண்கள் கழிவறையில் வீடியோ எடுத்த நபரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், பெண்கள் கழிவறையில் வீடியோ எடுத்த நபரை, ஆலந்தூர் அருகே வைத்து கிண்டி போலீசார் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில், அவர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி பகுதியை சேர்ந்த முல்லைநாதன் (வயது 31) என்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், முல்லைநாதன் பெண்கள் தங்கி இருக்கும் வீட்டின் அருகே நண்பர்களுடன் தங்கி இருந்ததும், பெண்கள் தங்கியிருக்கும் கழிவறை அருகே வீடுகள் எதுவும் இல்லாததால், சிக்கிக் கொள்ள மாட்டோம் எனக் கருதி ரகசியமாக வீடியோ எடுத்து மாட்டிக் கொண்டதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து முல்லைநாதனிடம் இருந்து மேலும் இரண்டு செல்போன்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவர் மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, அந்த நபரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.