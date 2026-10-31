15 வயது பள்ளி மாணவிக்கு சாலையில் தாலி கட்டிய இளைஞர் போக்சோவில் கைது
சிறுமிகளுக்கு எதிராக குற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 7:29 AM IST
சென்னை: அண்ணாநகரில் 15 வயது பள்ளி மாணவிக்கு, சாலையில் வைத்து தாலி கட்டிய இளைஞரை காவல்துறையினர் போக்சோவில் கைது செய்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்ற சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில், காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், சிறுமிகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில், சென்னையில் பள்ளி மாணவி ஒருவருக்கு, இளைஞர் ஒருவர் சாலையில் வைத்து தாலி கட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை அண்ணாநகர் காவல் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் 15 வயது சிறுமி, அதே பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
கடந்த மாதம் அந்த மாணவி பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது, மாணவிக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான இளைஞர் ஒருவர் அவரை வழிமறித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் சாலையில் வைத்தே அந்த இளைஞர் பள்ளி மாணவிக்கு தாலி கட்டியதாக தெரிகிறது.
இந்த சம்பவத்தால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவியின் பெற்றோர், இதுகுறித்து அண்ணாநகர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த அண்ணாநகர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், சிறுமிக்கு தாலி கட்டியது சென்னை அமைந்தகரை பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துராஜ் (வயது 22) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், பள்ளி மாணவி மற்றும் முத்துராஜ் இருவரும் நீண்ட நாட்களாக பழகி வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, பள்ளி மாணவியின் வயது மற்றும் புகாரின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, முத்துராஜ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, தலைமறைவாக இருந்த முத்துராஜை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், முத்துராஜை காவல்துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர், நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், முத்துராஜ் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இச்சம்பவத்தை அடுத்து, சிறுமிகளுக்கு எதிராக குற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.