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வேலூரில் 2 நாட்டு துப்பாக்கிகள், மான் இறைச்சி வைத்திருந்த நபர் கைது

நாட்டு துப்பாக்கிகள் வைத்திருந்ததாக கைது செய்யப்பட்ட நபரை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

நாட்டு துப்பாக்கிகள், மான் இறைச்சி வைத்திருந்த நபர் கைது
நாட்டு துப்பாக்கிகள், மான் இறைச்சி வைத்திருந்த நபர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 12:26 PM IST

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வேலூர்: வீட்டில் 2 நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் மான் இறைச்சி பதுக்கி வைத்திருந்த நபரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர்.

வேலூர் மாவட்டம், ஒடுக்கத்தூர் அருகே உள்ள பீஞ்சமந்தை ஊராட்சிக்குட்பட்ட, பிள்ளையார் குட்டை மலை கிராமத்தில், வீட்டில் சட்டவிரோதமாக நாட்டு துப்பாக்கிகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அத்தகவலின் வனச்சரகர் அலுவலர் பாபு தலைமையிலான வனத்துறையினர் உடனடியாக அந்த கிராமத்திற்கு சென்று வீடு வீடாக தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்த சோதனையின் போது, ஒரு வீட்டில் இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சாமிநாதன் (53) என்பவர் தனது வீட்டில் அவற்றை பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து, இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகளையும் வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்ட போது மான் இறைச்சியும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால், அதனையும் வனத்துறை பறிமுதல் செய்தது. இதுகுறித்து வனத்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து சாமிநாதனை கைது செய்தனர். பின்னர் அவர் வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

சட்டவிரோதமாக நாட்டு துப்பாக்கிகள் மற்றும் வனவிலங்கு தொடர்புடைய பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இந்த சம்பவம் ஒடுக்கத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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இதேபோல் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே வீட்டில் அனுமதியின்றி வீட்டில் நாட்டுத் துப்பாக்கி பதுக்கி வைத்திருப்பதாக ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆம்பூர் காவல்துறையினர், தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது சத்யநாதன் என்பவரது வீட்டில் இருந்து வனவிலங்குகளை வேட்டையாட, வீட்டிலேயே தயாரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த 4 நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் 14 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். வனவிலங்குகளை வேட்டையாட வீட்டில் தயாரித்து பதுக்கி வைத்திருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்த சம்பவம் அக்கிராமத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

COUNTRY GUNS SEIZE
வேலூர்
நாட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல்
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