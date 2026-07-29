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தலை முடி வழியாக நோய் பரவல் புரளி: ரூ. 15 ஆயிரம் தருவதாக ஏமாற்றி பெண்களை மொட்டை அடிக்க வைத்த நபர் கைது!

ஏமாற்றப்பட்ட மூதாட்டிகள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஜெயங்கொண்டத்தை சேர்ந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஏமாற்றப்பட்ட பெண்கள்
ஏமாற்றப்பட்ட பெண்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 1:49 PM IST

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சேலம்: ஆத்தூர் அருகே தலைமுடி வழியாக நோய் பரவுவதாகவும், அதனை தடுக்க அரசு ரூ. 15 ஆயிரம் உதவித்தொகை தருவதாக பெண்களை ஏமாற்றி மொட்டை அடிக்க வைத்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள புது கொத்தம்பாடி பகுதியில் வசிக்கும் 63 வயது மூதாட்டிக்கு, அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் செல்போன் மூலம் தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார். அவர் தலைமுடி வழியாக நோய் ஒன்று பரவுவதாகவும், அதனை தடுக்க மொட்டை அடுத்துக் கொள்ளும் நபர்களுக்கு அரசின் மூலம் பணம் வழங்கப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

குறிப்பாக பெண்களுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ. 45 ஆயிரம் மற்றும் ஆண்களுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார். இதுமட்டுமின்றி, மொட்டை அடுத்து கொண்ட பெண்களுக்கு அரசு தரும் பணத்தை பெற டோக்கன்கள் வழங்கப்படுவதாகவும், புது கொத்தம்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு 18 டோக்கன்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

இந்த டோக்கன்களை ஆத்தூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என கூறிய அவர், சிறிது நேரத்தில் மூதாட்டியின் எண்ணிற்கு பெண்கள் மொட்டை அடித்து, பணத்தை பெற்று கொண்டப்படியான புகைப்படங்களை வாட்ஸ்ஆப் மூலம் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

இதனைப் பார்த்து உண்மை என நம்பிய மூதாட்டி, அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, மூன்று மூதாட்டிகள் இணைந்து சலூன் கடைக்கு சென்று மொட்டை அடித்துள்ளனர்.

அதன் பின்னர், அந்த நபரின் செல்போன் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். ஆனால், அப்போது அந்த எண் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து, மூன்று பேரும் அந்த நபர் டோக்கன் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்ட ஆத்தூர் தாலுகா அலுவலகத்திற்குச் சென்று, நடந்ததை கூறியுள்ளனர்.

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அங்கு அதிகாரிகள் உண்மை நிலவரத்தை கூறி, “நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளீர்கள்” என்று தெரிவித்துள்ளனர். இதனைக் கேட்ட மூதாட்டிகள் அதிர்ச்சியடைந்து, இதுதொடர்பாக ஆத்தூர் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

செல்போன் மூலம் தொடர்புகொண்டு ஏமாற்றிய சதீஷ்குமார்
செல்போன் மூலம் தொடர்புகொண்டு ஏமாற்றிய சதீஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், மூதாட்டியை தொடர்பு கொண்டு பேசியது அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் (39) என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, அங்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் அவரை நேற்றிரவு (ஜூலை 28) கைது செய்துள்ளனர்.

அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், ”யாரையாவது ஏமாற்ற வேண்டும் என்று விளையாட்டுத்தனமாக செல்போனில் டயல் செய்து பேசினேன். அந்த பெண்ணிடம் மொட்டை அடித்து கொண்டால் ரூ. 15 ஆயிரம் அரசு உதவித்தொகை கிடைக்கும் என கூறிய பின்னர் செல்போனை ஆப் செய்து விட்டேன். பின்னர்தான் அதனை நம்பி அவர்கள் மொட்டை அடித்து கொண்டது தெரியவந்தது” என போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

விளையாட்டாக செல்போனில் பேசி பெண்களை ஏமாற்றிய அவர் மீது பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

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ஆத்தூர் மூதாட்டி மொட்டை சம்பவம்
முடி மூலம் நோய் பரவல் புரளி
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