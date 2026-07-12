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கஞ்சா மற்றும் ஆயுதங்களுடன் சுற்றித்திரிந்த நபர் கைது - இருசக்கர வாகனம் பறிமுதல்

போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல் மற்றும் ஆயுதங்களுடன் சட்டவிரோதமாக செயல்படுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மதுரை மாவட்ட காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 9:41 PM IST

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மதுரை: கஞ்சா மற்றும் பயங்கரமான ஆயுதங்களுடன் சுற்றித்திரிந்த ஒருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

மதுரை மாவட்டம், மேலூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட குமார் நகர் பகுதியில், சிலர் கஞ்சா பொட்டலங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களுடன் இருப்பதாக மதுரை மாவட்ட காவல்துறையின் சிறப்பு குழுவினருக்கு (Special Team) ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அதன்பேரில், இன்று சிறப்பு குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை மேற்கொண்டனர். காவல்துறையினரை கண்டதும் அங்கிருந்த நபர்கள் தப்பியோட முயன்ற நிலையில், சொக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த கணேஷ் என்பவரின் மகன் அபினேஷ் (வயது 22) என்பவரை போலீசார் மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நபரிடமிருந்து, 5.5 கிலோ கஞ்சா, 1 மின்னணு எடை இயந்திரம் (Electronic Weighing Machine), 2 கத்திகள் மற்றும் ஒரு இருசக்கர வாகனம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இச்சம்பவம் தொடர்பாக மேலூர் காவல் நிலையத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டம் (NDPS Act) மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் (Arms Act) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தப்பியோடிய மற்றவர்களை கைது செய்ய தனிப்படை அமைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல் மற்றும் ஆயுதங்களுடன் சட்டவிரோதமாக செயல்படுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், இதுபோன்ற குற்றச்செயல்கள் குறித்து தகவல் தெரிந்தால் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தெரிவிக்க மதுரை மாவட்ட காவல்துறை பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

ARREST
கஞ்சா
POLICE
போதைப்பொருள் விற்பனை
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