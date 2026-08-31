‘எனக்கு பாலியல் ரீதியான தொல்லை கொடுத்தார்’ - பெண் மீது ஆசிட் ஊற்றி கொலை செய்தவர் வாக்குமூலம்
கொலை செய்யப்பட்ட அருணா வதட்டூர் பகுதியில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து சென்றுள்ளார்.
Published : August 31, 2026 at 10:27 AM IST
திருவள்ளூர்: ஊத்துக்கோட்டை அருகே ஆந்திர மாநிலம் நாகலாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணின் முகத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஆசிட் ஊற்றி கொலை செய்த வழக்கில், வதட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாரதிராஜா என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த தொட்டாரெட்டி குப்பம் பகுதியில் கடந்த 28ஆம் தேதி சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றி மர்ம நபரால் கொலை செய்யப்பட்டார். இது குறித்து தகவலறிந்து வந்த ஊத்துக்கோட்டை போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சிக்கிய கொலையாளி
அதில், கொலை செய்யப்பட்டவர் ஆந்திர மாநிலம் நாகலாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அருணா (48) என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து அவரது செல்போனை போலீசார் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்ததில் அவர் ஒரு நபருடன் அடிக்கடி செல்போனில் பேசியிருப்பது தெரியவந்தது.
அந்த நபர் யார் என விசாரித்ததில், அவர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வதட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாரதிராஜா (44) என்பது தெரியவரவே, போலீசார் அவரை கைதுசெய்து கிடுக்குபிடி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
பாலியல் தொந்தரவு
அதில், கொலை செய்யப்பட்ட அருணா வதட்டூர் பகுதியில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து சென்றுள்ளார். அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பாரதிராஜாவுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நாளடைவில் இது திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறி இருவரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து கொலை நடப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு பாரதிராஜாவுக்கு அருணா அடிக்கடி பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார்.
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இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாரதிராஜா, அருணாவை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டி அவரது செல்போனிற்கு தொடர்புகொண்டு இருவரும் தனிமையில் சந்திக்கலாம் என ஆசை வார்த்தை கூறி கடந்த 28ஆம் தேதி இரவு வரவழைத்துள்ளார்.
இதனையடுத்து, ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த தொட்டா ரெட்டி குப்பம் கிராமத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிக்கு அவரை அழைத்துச்சென்று தான் மறைத்து வைத்திருந்த ஆசிட் போன்ற திரவப்பொருளை அருணா முகத்தில் ஊற்றி அவரை கொடூரமாக கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச்சென்றது போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதனையடுத்து பாரதிராஜாவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி காவல்துறையினர் புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.