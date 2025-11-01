வீட்டில் பதுக்கிய 1000 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; ஆசாமியை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்!
Published : November 1, 2025 at 10:58 PM IST
சென்னை: சென்னை ஆவடி அடுத்த திருமுல்லைவாயில், பாலாஜி நகரில் வீட்டில் வைத்திருந்த 1000 கிலோ குட்காவை போலீசார் பறிமுதல் செய்து பதுக்கிய ஆசாமியை கைது செய்தனர்.
சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் புழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் நீண்ட நாட்களாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வந்தது. இதுகுறித்து போலீசார் அடிக்கடி வாகன சோதனை மற்றும் சந்தேகத்துக்கு இடமான நபர்களை மடக்கி பிடித்து ஆய்வு செய்து வந்த போதிலும் குட்கா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் கடத்தி வருபவர்கள் மற்றும் விற்பனை செய்பவர்கள் சிக்காமல் இருந்து வந்தனர். இதனால் இவர்களை பிடிப்பது காவல் துறையினருக்கு பெரும் சவாலாகவே இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில் சென்னை ஆவடி அடுத்த திருமுல்லைவாயில் பாலாஜி நகரில் குட்கா பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக திருமுல்லைவாயில் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து அப்பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியை முடுக்கி விட்டிருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று (நவம்பர் 1 ஆம் தேதி) திருமுல்லைவாயில் பாலாஜி நகரில், சந்தேகத்திற்கு இடமாக ஒரு நபர் ஒரு வீட்டிற்குள் செல்வதும், வெளியில் வருவதுமாக இருந்துள்ளார்.
உடனே தனிப்படை போலீசார் அந்த நபரை சுற்றிவளைத்து தனியாக அழைத்து சென்று கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்ட போது அந்த ஆசாமி முன்னுக்குப்பின் முரணாக பேசியதால் திருமுல்லைவாயில் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் அவர் கொடுங்கையூர் பகுதியை சேர்ந்த ஜோசப் என்பதும், அவரது வீட்டிற்கு சென்று சோதனை செய்தபோது தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு போதை பொருட்கள் 1000 கிலோ பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரிய வந்தது.
உடனே அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனர். மேலும், அவர் எந்த மாநிலத்தில் இருந்து இவற்றை கடத்தி வந்தார்? இதற்கு முன்பு யாருக்கெல்லாம் விற்பனை செய்துள்ளார்? தற்போது யாருக்காக கடத்தி வந்து பதுக்கி வைத்திருந்தார்? யாராவது மொத்தமாக கடத்தி வந்து இவரிடம் கொடுத்து விற்பனை செய்ய சொன்னார்களா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் திருமுல்லைவாயில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அந்த நபர் மீது பெரம்பூர், கொடுங்கையூர் சுற்றுப்பகுதியில் 8க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, போலீசார் புழல் சிறையில் அடைத்தனர். தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் ஒரே வீட்டில் இருந்து மூட்டை மூட்டையாக 1000 கிலோ பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் திருமுல்லைவாயல் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.