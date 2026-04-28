திருட்டுத்தனமாக மீன் பிடித்ததை எச்சரித்ததால் ஆத்திரம்; அரிவாளால் வெட்ட முயன்ற நபர் கைது
பவானிசாகர் அணையில் திருட்டுத்தனமாக மீன் பிடித்து, விற்பனைக்காக கொண்டு சென்ற ரமேஷ் என்பவரை கையுங்களவுமாக பிடித்த கண்காணிப்பு குழுவினர், அவரிடம் இருந்த 33 கிலோ மீன்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : April 28, 2026 at 8:04 PM IST
ஈரோடு: பவானிசாகர் அணையில் உரிய அனுமதியில்லாமல் மீன் பிடித்ததை எச்சரித்ததால் ஆத்திரத்தில் கண்காணிப்பு குழுவிரை அரிவாளால் தாக்கிய நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியில், தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் மீனவர் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு மீன்பிடி உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, மீனவர்களை பங்குதாரர்களாக சேர்த்து, பிடிக்கும் மீன்களை மூன்றில் ஒரு பங்கு மீன் வளர்ச்சி கழகத்திற்கும், இரண்டு பங்கு கூட்டுறவு சங்கத்திற்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் மீன்பிடித்து வருகின்றனர்.
ஆனால், அதில் ஒரு சிலர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு மீனை விற்காமல், வெளி மார்க்கெட்டில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். எனவே, பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்கத்தில் சட்டவிரோதமாக மீன் பிடித்து விற்பனை செய்வதை கண்காணிப்பதற்காக மீனவர் கூட்டுறவு சங்கம் சார்பில், 10 பேர் கொண்ட குழுவினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பவானிசாகர் அணையில் திருட்டுத்தனமாக மீன் பிடித்து, விற்பனைக்காக கொண்டு சென்ற ரமேஷ் என்பவரை கையுங்களவுமாக பிடித்த கண்காணிப்பு குழுவினர், அவரிடம் இருந்த 33 கிலோ மீன்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். அதனால் ஆத்திரமடைந்த ரமேஷின் உறவினர் (மாமா) கணேஷ் குமார், பவானிசாகரில் உள்ள மீன் வளர்ச்சி கழக அலுவலகத்திற்கு சென்று அங்கிருந்த கண்காணிப்புக் குழுவை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் என்பவரை பிடித்து கையில் வைத்திருந்த அரிவாளால் தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், பவானிசாகர் மீன் வளர்ச்சி கழக துணை மேலாளர் ஆனந்தி, அலுவலக வளாகத்தில் நுழைந்து ஆயுதத்தால் தாக்க முயன்றதுடன், கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணேஷ் குமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பவானிசாகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், கணேஷ் குமாரை கைது செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கணேஷ் குமார் கண்காணிப்பு குழுவிரை அரிவாளால் தாக்க முயற்சிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.