ETV Bharat / state

வயலில் திடீரென அறுந்து விழுந்த மின்கம்பி - மேய்ச்சலுக்கு மாட்டை ஓட்டிச் சென்றவருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கடந்த ஓரிரு ஆண்டுகளில் மட்டும் இதுபோன்று மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்து பொதுமக்கள் பலர் உயிரிழந்துள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தவர்
மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 30, 2025 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட பெரமண்டூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி (வயது 55). இவர் முப்புளி - பெரமண்டூர் எல்லையில் உள்ள ஒரு நிலத்தில் கூலி வேலை செய்து வந்துள்ளார். இவர் நேற்று (நவ.29) வழக்கம் போல் தனது மாட்டை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். ‘டிட்வா’ புயல் காரணமாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்துவரும் நிலையில், சுப்பிரமணி தான் கூலி வேலை செய்கிற நிலத்தின் அருகில் ஒரு கையில் குடையையும் மற்றொரு கையில் மாட்டையும் பிடித்தபடி இருந்துள்ளார்.

ஆனால் எதிர்பாராதவிதமாக அந்த வயல்வெளி வழியாக செல்லும் மின்கம்பி ஒன்று அறுந்து சுப்பிரமணி மீது விழுந்துள்ளது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் பரிதாபமாக துடிதுடித்து உயிரிழந்தார். அவர் மேய்த்துக்கொண்டிருந்த மாடும் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தது. இரவு நேரமாகியும் மாட்டை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் சென்ற சுப்பிரமணி வீடு திரும்பததால் அவரது குடும்பத்தினரும், உறவினர்களும் அவரைத் தேடிச் சென்றுள்ளனர்.

இரவு 10 மணியளவில் அவர் வயலில் இறந்து கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தார், உடனடியாக அவரது உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்குச் சென்ற மயிலம் போலீசார் இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: டெல்டா மாவட்டங்களை மிரட்டும் டிட்வா புயல்; "மழைநீரில் மூழ்கிய 56 ஆயிரம் ஹெக்டர் விளைநிலங்கள்" - அமைச்சர் தகவல்

இந்நிலையில், உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும், அலட்சியமாக செயல்பட்ட மின்துறை அதிகாரிகள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சுப்பிரமணியின் உறவினர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கடந்த ஓரிரு ஆண்டுகளில் மட்டும் இதுபோன்று மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்து பொதுமக்கள் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். கால்நடைகளின் உயிர்களும் பறிபோயுள்ளன. மின் கம்பிகளை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சோதித்து புதுப்பிக்க வேண்டும். சேதமடைந்த மின் கம்பிகளை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் என்பது போன்ற விதிமுறைகளை அரசு மின்துறைக்கு விதித்திருக்கிறது.

ஆனால், அதையெல்லாம் மின்துறை அதிகாரிகளும், ஆட்சியாளர்களும் செய்கிறார்களா என்பதே தெரியவில்லை. செய்திருந்தால் இதுபோன்று அப்பாவி உயிர்கள் அடுத்தடுத்து பறிபோகுமா? என‌ சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

TAGGED:

ELECTROCUTED TO DEATH
CURRENT WIRE FELL ACCIDENT
MAN AND COW DEATH
மின்கம்பி விழுந்து உயிரிழப்பு
VILLUPURAM CURRENT WIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.