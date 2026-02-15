ETV Bharat / state

'பெற்ற குழந்தையை காட்ட கூட லஞ்சம் கேட்பீங்களா?' நெல்லை அரசு மருத்துவமனையிலா இப்படி? இளைஞர் வேதனை வீடியோ

"தினசரி இங்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பிரசவங்கள் நடக்கின்றன. அப்படியென்றால், ஒரு நாளைக்கு இங்கு எவ்வளவு வசூல் நடக்கிறது? இதற்கு அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது?" என அவர் கேள்வியெழுப்பினார்.

வீடியோவில் பேசிய இளைஞர் ரத்தினராஜ்
வீடியோவில் பேசிய இளைஞர் ரத்தினராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 15, 2026 at 9:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: பெற்ற குழந்தையை கண்ணில் காட்ட கூட நெல்லை அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்கள் லஞ்சம் கேட்பதாக இளைஞர் ஒருவர் வேதனையுடன் பகிர்ந்துள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பாளையங்கோட்டையில் அமைந்துள்ளது. இந்த மருத்துவமனையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படுக்கை வசதிகளும், பிரசவ வார்டுகளும் உள்ளன. நாள்தோறும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பிரசவங்கள் இங்கு நடைபெறுகின்றன.

தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வந்து சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர். இந்நிலையில், இங்கு பிறக்கும் குழந்தையை கணவர் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரிடம் காட்டுவதற்கு பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன.

இதுதொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ரத்தினராஜ் என்ற இளைஞர், நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் தனக்கு நேர்ந்த விஷயத்தை வேதனையுடன் கூறி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர் கூறுகையில், "என் பெயர் ரத்தினராஜ். என் மனைவி பெயர் கெளசல்யா. பிரசவத்துக்காக என் மனைவியை கடந்த 10-ஆம் தேதி திருநெல்வேலி ஹைகிரவுண்ட் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தேன்.

பெற்ற குழந்தையை தந்தையிடம் காண்பிக்க கூட செவிலிய உதவியாளர்கள் 500 ரூபாய் வசூலிக்கிறார்கள். அதுமட்டுமல்ல, பிரசவம் முடிந்து வார்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும் வழியில் பாதியிலேயே நிறுத்தி, இதற்கு மேல் செல்ல வேண்டுமானால் 600 ரூபாய் தர வேண்டும் என வலுக்கட்டாயமாக வசூல் செய்கிறார்கள்.

இதையும் படிங்க: 'மக்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்.. விரோதிகளுக்கு ஷாக்.. இதுதான் என் ஸ்டைல்' - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு

இது எனக்கு மட்டும் நடக்கவில்லை. இங்கு வரும் ஒவ்வொருவரிடமும் இதுபோல தான் வசூல் செய்து வருகிறார்கள். ரூ.900, ரூ.1000, ரூ.1500 என வசூலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நாளொன்றுக்கு இங்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பிரசவங்கள் நடக்கின்றன. அப்படியென்றால், இங்கு எவ்வளவு வசூல் நடக்கிறது? நாளொன்றுக்கு அவர்களுக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கிறது? இதற்கு அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது? இங்குள்ள அதிகாரிகள் இதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார்கள்? என அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்நிலையில், இதுகுறித்து திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் ரேவதி பாலன் கூறுகையில், "இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்திருந்தால், அது தவறுதான். இந்த சம்பவங்களில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனக் கூறினார்.

மேலும், இதுபோல யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டால், அவர்களை பற்றி தங்களிடம் புகார் தெரிவிக்குமாறும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

NELLAI GOVERNMENT HOSPITAL
நெல்லை அரசு மருத்துவமனை
லஞ்சம்
VIDEO
TIRUNELVELI GOVERNMENT HOSPITAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.